Мост через Обь будет стоить десятки миллиардов рублей (архивное фото)
Глава региона побывал в Тарко-Сале — мост через Обь будет стоить десятки миллиардов рублей — дорожники в ямальском селе срочно укладывали асфальт. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 24 августа — в обзоре URA.RU:
Глава региона посетил Тарко-Сале
- Губернатор Дмитрий Артюхов побывал в городе Тарко-Сале Пуровского района. Поездка состоялась в рамках «честного маршрута» Артюхов заявил, что город ждут изменения.
Названа стоимость моста через Обь
- Строительство моста через Обь в ЯНАО обойдется как минимум в 80 миллиардов рублей. Об этом рассказал глава округа Дмитрий Артюхов. Он также отметил, что мост через Обь является важной транспортной артерией для региона.
В Коротчаево перед приездом губернатора срочно укладывали асфальт
- В ночь с субботы на воскресенье в Коротчаево готовились к приезду губернатора Дмитрия Артюхова, который планировал проверить, как провели дорожные работы. Рабочие укладывали асфальт ночью, мешая спать жителям близлежащих домов.
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