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Самое актуальное в ЯНАО на 24 августа. Озвучена цена моста через Обь, дорожники мешали спать людям

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Лето в городе. Сургут, мост через обь
Мост через Обь будет стоить десятки миллиардов рублей (архивное фото) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Глава региона побывал в Тарко-Сале — мост через Обь будет стоить десятки миллиардов рублей — дорожники в ямальском селе срочно укладывали асфальт. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 24 августа — в обзоре URA.RU:

Глава региона посетил Тарко-Сале

Названа стоимость моста через Обь

В Коротчаево перед приездом губернатора срочно укладывали асфальт

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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