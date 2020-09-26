На российском отборочном туре «Детского Евровидения-2020» разгорелся скандал. Организаторов конкурса — Академию Игоря Крутого — обвинили в накрутке голосов. Претензии выдвинула мать участника Рутгера Гарехта, который изначально занимал лидирующую позицию в соревновании.
Ранее стало известно, что Россию на международном конкурсе будет представлять София из Санкт-Петербурга. Она победила на национальном отборе международного конкурса с песней «Мой новый день». За право представить страну на конкурсе соревновались 11 участников в возрасте от 9 до 14 лет.
«Самое интересное, куда делись первые проценты наши. Они просто исчезли. […] Дети, которые в процессе всего голосования имели один из самых низких процентов, в последний момент по непонятным причинам очень резко стали набирать голоса. За несколько часов, поминутно, проценты менялись очень быстро» — рассказала женщина «Телеканалу 360».
Возмущены и пользователи социальных сетей. Они засыпают официальную группу Академии Крутого недовольными комментариями. «Позор страны, а не Академия! Срочно лишить вас права отбора, хватит терпеть ваши мутные игры с непонятным голосованием и никому неизвестным жюри», — пишут пользователи. При этом в самой Академии опровергли предположения, что результаты подсчитаны неверно. Пиар-менеджер Академии Алена Мажарова объяснила, что сначала лидером зрительского голосования был Рутгер Гарехт. После суммирования голосов жюри и зрителей первое место заняла София Феськова из Санкт-Петербурга, а второе место — Рутгерт.
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