26 сентября 2020

На российском отборе «Детского Евровидения» разгорелся скандал. «Мутные игры с неизвестным жюри»

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, Шадринск, концерт, микрофон, эстрада
Родители участников конкурса не согласны с результатами голосования Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

На российском отборочном туре «Детского Евровидения-2020» разгорелся скандал. Организаторов конкурса — Академию Игоря Крутого — обвинили в накрутке голосов. Претензии выдвинула мать участника Рутгера Гарехта, который изначально занимал лидирующую позицию в соревновании.

Ранее стало известно, что Россию на международном конкурсе будет представлять София из Санкт-Петербурга. Она победила на национальном отборе международного конкурса с песней «Мой новый день». За право представить страну на конкурсе соревновались 11 участников в возрасте от 9 до 14 лет.

«Самое интересное, куда делись первые проценты наши. Они просто исчезли. […] Дети, которые в процессе всего голосования имели один из самых низких процентов, в последний момент по непонятным причинам очень резко стали набирать голоса. За несколько часов, поминутно, проценты менялись очень быстро» — рассказала женщина «Телеканалу 360».

Возмущены и пользователи социальных сетей. Они засыпают официальную группу Академии Крутого недовольными комментариями. «Позор страны, а не Академия! Срочно лишить вас права отбора, хватит терпеть ваши мутные игры с непонятным голосованием и никому неизвестным жюри», — пишут пользователи. При этом в самой Академии опровергли предположения, что результаты подсчитаны неверно. Пиар-менеджер Академии Алена Мажарова объяснила, что сначала лидером зрительского голосования был Рутгер Гарехт. После суммирования голосов жюри и зрителей первое место заняла София Феськова из Санкт-Петербурга, а второе место — Рутгерт.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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