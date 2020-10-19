19 октября 2020

Клава Кока показала свое первое шоу. «Никого не слушайте, если дело касается вашей мечты»

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Клава Кока на фестивале «Арт-Таврида». Республика Крым, Судак, клава кока
Певица рассказала о том, как создавалось ее шоу на стадионе Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Певица-блогер из Екатеринбурга Клава Кока выпустила 25-минутный фильм о своем первом шоу, которое прошло в сентябре. Выпуск видеоролика на своем youtube-канале девушка приурочила к дебютному появлению в медиасфере.

В проекте «Главная сцена» Клава Кока участвовала в 2015 году. Тогда члены жюри раскритиковали выступление девушки. «Прошло ровно пять лет с тех пор, как на всю страну мне указали „петь для друзей и родителей“. А месяц назад я собрала стадион. Что хочу сказать? Никого не слушайте, если дело касается вашей мечты. И даже если в вас никто не верит — в вас верю я. Потому что у меня получилось», — обратилась к своим подписчикам певица. Девушка уверена, что фильм о ее первом шоу будет мотивирующим для поклонников. По словам Клавы Коки, многие при просмотре будут плакать.

Свой первый стадион певица собрала 13 сентября. Поклонники сравнили шоу-программу с Cirque du Soleil. Позже Клава Кока выпустила новую песню «Костер». Также сообщалось, что блогер запустила именной розыгрыш, в котором главными призами станут Mercedes, миллион рублей, гитара певицы и многие другие подарки.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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