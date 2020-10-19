Госдума РФ рассмотрит повышение налогов для части россиян

В Госдуме РФ обсудят повышение подоходного налога для россиян с высокой зарплатой. Соответствующий законопроект рассмотрят 21 октября.
«Законопроект предусматривает повышение ставки НДФЛ с 13% до 15% для лиц, чей доход превышает 5 млн рублей в год», — передает РБК. Налог планируют повысить с 1 января 2021 года. Комитет Госдумы РФ рекомендовал принять закон в первом чтении.
Средства, полученные от повышения налогов, направят на лечение детей с тяжелыми заболеваниями. В 2021 году на эти цели может быть собрано 60 млрд рублей. В ближайшие три года сумма вырастет еще на 8 млрд.
Президент России Владимир Путин 23 июня призвал поднять НДФЛ для богатых до 15%. Он считает, что это решение является нравственно обоснованным. Ранее иностранные компании назвали часто меняющиеся налоги главной проблемой бизнеса в России, передает телеканал 360.
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