19 октября 2020

Госдума РФ рассмотрит повышение налогов для части россиян

© Служба новостей «URA.RU»
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В 2021 году в бюджет России может поступить 60 млрд рублей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Госдуме РФ обсудят повышение подоходного налога для россиян с высокой зарплатой. Соответствующий законопроект рассмотрят 21 октября.

«Законопроект предусматривает повышение ставки НДФЛ с 13% до 15% для лиц, чей доход превышает 5 млн рублей в год», — передает РБК. Налог планируют повысить с 1 января 2021 года. Комитет Госдумы РФ рекомендовал принять закон в первом чтении.

Средства, полученные от повышения налогов, направят на лечение детей с тяжелыми заболеваниями. В 2021 году на эти цели может быть собрано 60 млрд рублей. В ближайшие три года сумма вырастет еще на 8 млрд.

Президент России Владимир Путин 23 июня призвал поднять НДФЛ для богатых до 15%. Он считает, что это решение является нравственно обоснованным. Ранее иностранные компании назвали часто меняющиеся налоги главной проблемой бизнеса в России, передает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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