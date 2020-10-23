Моргенштерн поборется с Niletto и Клавой Кокой за премию MTV

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Концерт Элджея в РК «Вавилон». Сургут, концерт
Моргенштерн заявил, что ему нужны все премии этого года Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Рэпер Алишер Моргенштерн соревнуется с исполнителями Клавой Кокой и Niletto за награду «Лучший артист MTV России». Голосование EMA 2020 открыто на официальном сайте MTV.

На премию выдвинут ролик Моргенштерна Cadillac, клип Niletto «Любимка» и видео Клавы Коки на песню «Покинула чат». В голосовании также участвуют группа Cream Soda с клипом на песню «Плачу на техно» и Manizha с клипом VANYA. Фанаты будут оценивать клипы исполнителей, которые представлены на сайте MTV.

Рэпер Моргенштерн уже отреагировал на номинацию. «Алишерку номинировали на премию от MTV. Мне нужны все награды в этом году», — рассказал Моргенштерн на видео, опубликованном в своем instagram-аккаунте.

Ранее бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Рустам Солнцев оценил творчество Моргенштерна, Niletto и Клавы Коки, передает агентство Nation News. Он заявил, что эти артисты талантливы.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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