09 ноября 2020

Появилось видео отправки российских миротворцев в Карабах

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Репетиция парада, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Екатеринбург, военная техника, военные, техника, защитная маска, военнослужащие, репетиция парада, маска на лицо
В зону конфликта будет направлено 1960 военнослужащих и 380 единиц техники (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

В социальных сетях появилась видеозапись, подтверждающая отправку российских военных в Нагорный Карабах. Оператору удалось запечатлеть погрузку в предположительно принадлежащие вооруженным силам РФ грузовые самолеты личного состава и части техники, которая будет дислоцироваться в зоне вооруженного конфликта.

«Российские миротворцы на пути в Карабах», — сообщается под видеозаписью, опубликованной РИА «Новости». На самой записи запечатлен процесс погрузки техники и части военнослужащих в самолет.

Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение разместить в Нагорном Карабахе российский миротворческий военный контингент. В зону конфликта будет направлено 1960 военнослужащих, 380 единиц автомобильной техники, а также 90 бронетранспортеров. Согласно подписанному главой государства документу, вооруженные силы РФ проведут на территории непризнанной республики пять лет.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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