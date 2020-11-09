Появилось видео отправки российских миротворцев в Карабах

В социальных сетях появилась видеозапись, подтверждающая отправку российских военных в Нагорный Карабах. Оператору удалось запечатлеть погрузку в предположительно принадлежащие вооруженным силам РФ грузовые самолеты личного состава и части техники, которая будет дислоцироваться в зоне вооруженного конфликта.
«Российские миротворцы на пути в Карабах», — сообщается под видеозаписью, опубликованной РИА «Новости». На самой записи запечатлен процесс погрузки техники и части военнослужащих в самолет.
Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение разместить в Нагорном Карабахе российский миротворческий военный контингент. В зону конфликта будет направлено 1960 военнослужащих, 380 единиц автомобильной техники, а также 90 бронетранспортеров. Согласно подписанному главой государства документу, вооруженные силы РФ проведут на территории непризнанной республики пять лет.
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