11 ноября 2020
10 ноября 2020

Самое актуальное в ЯНАО на 12 ноября. Вице-спикер Салехарда осужден за взятку, в психдиспансере открыли ковид-госпиталь

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Акция уничтожения паленого алкоголя. контрафакт. Екатеринбург, алкоголизм, водка, пьянство, алкоголь, контрафакт
В поселке Гыда была изъята большая партия контрафактного алкоголя Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Психдиспансер переделали под ковидный госпиталь — создается новое управление по детскому отдыху — возбуждено дело против продавцов контрафактного алкоголя — чиновника осудили за взятку. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 12 ноября — в обзоре URA.RU:

Спецбольницу отдали для больных коронавирусом

  • В Новом Уренгое на базе психоневрологического диспансера открыли ковидный госпиталь. Пациентов временно перевели в неврологическое отделение Новоуренгойской ЦГБ.

Правительство округа создает новое управление

Прокуратура возбудила дело по факту незаконного оборота алкоголя

  • Прокуратура Тазовского района возбудила уголовное дело по факту изъятия большой партии контрафактного алкоголя в поселке Гыда. Ранее полиция вынесла постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

Вице-спикера думы Салехарда осудили за коррупцию

  • В Салехарде вынесен приговор в отношении вице-спикера гордумы Александра Пизняка, который получил взятку в 3,8 млн рублей. Суд назначил ему наказание в восемь лет колонии строгого режима.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Ямал», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...