В поселке Гыда была изъята большая партия контрафактного алкоголя
Психдиспансер переделали под ковидный госпиталь — создается новое управление по детскому отдыху — возбуждено дело против продавцов контрафактного алкоголя — чиновника осудили за взятку. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 12 ноября — в обзоре URA.RU:
Спецбольницу отдали для больных коронавирусом
- В Новом Уренгое на базе психоневрологического диспансера открыли ковидный госпиталь. Пациентов временно перевели в неврологическое отделение Новоуренгойской ЦГБ.
Правительство округа создает новое управление
- В конце декабря в ЯНАО будет сформировано новое управление по вопросам организации детского отдыха, которое не будет подчиняться департаменту по молодежной политике и туризму. Его возглавит Макс Артемов — директор АНО «Содружество вожатых Ямала».
Прокуратура возбудила дело по факту незаконного оборота алкоголя
- Прокуратура Тазовского района возбудила уголовное дело по факту изъятия большой партии контрафактного алкоголя в поселке Гыда. Ранее полиция вынесла постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.
Вице-спикера думы Салехарда осудили за коррупцию
- В Салехарде вынесен приговор в отношении вице-спикера гордумы Александра Пизняка, который получил взятку в 3,8 млн рублей. Суд назначил ему наказание в восемь лет колонии строгого режима.
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