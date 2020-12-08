Российский певец Niletto (Данил Прытков) показал, какой была первая версия нашумевшей песни «Любимка». Также фанаты узнали, как писался трек, об этом Niletto рассказал на стриме на своем YouTube-канале.
«Любимка» писалась у меня в частном доме в Екатеринбурге. На дешевый микрофон, на дешевую звуковую карту. Так я сидел ночами перед микрофоном и делал эти треки, которые сейчас вы можете слушать», — объяснил Niletto. Он уточнил, что первоначально у песни даже не было названия.
В целом трек был более лиричным, в нем было больше хип-хоп мотивов. Текст первой версии оказался грустнее и длиннее того, который прославился. При этом не было знаменитого припева. Из оригинальной песни узнаются лишь некоторые отрывки.
«Любимка» попала в число самых популярных треков 2020 года по данным Apple music, напоминает агентство Nation news. 5 декабря Niletto рассказал о планах на 2021 год. Он пообещал поклонникам новый альбом с большим количеством вокала.
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