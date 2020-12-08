Niletto также рассказал, как писал «Любимку» Instagram, Niletto

Российский певец Niletto (Данил Прытков) показал, какой была первая версия нашумевшей песни «Любимка». Также фанаты узнали, как писался трек, об этом Niletto рассказал на стриме на своем YouTube-канале.

«Любимка» писалась у меня в частном доме в Екатеринбурге. На дешевый микрофон, на дешевую звуковую карту. Так я сидел ночами перед микрофоном и делал эти треки, которые сейчас вы можете слушать», — объяснил Niletto. Он уточнил, что первоначально у песни даже не было названия.

В целом трек был более лиричным, в нем было больше хип-хоп мотивов. Текст первой версии оказался грустнее и длиннее того, который прославился. При этом не было знаменитого припева. Из оригинальной песни узнаются лишь некоторые отрывки.

«Любимка» попала в число самых популярных треков 2020 года по данным Apple music, напоминает агентство Nation news. 5 декабря Niletto рассказал о планах на 2021 год. Он пообещал поклонникам новый альбом с большим количеством вокала.