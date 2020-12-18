Банк России оставил ключевую ставку на историческом минимуме Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

За минувший день цена нефти Brent превысила 52 доллара впервые с марта. По данным экспертов, нефтяные котировки растут на фоне мягкой монетарной политики Федрезерва и вакцинации от COVID-19. Но коронавирусные риски все еще велики. Сейчас стоимость барреля нефти составляет 52,32 доллара (+1,59%), баррель нефти WTI обойдется в 49,06 долларов (+1,45%).

Минувшую неделю рубль завершил ослаблением позиций против доллара США. По данным Мосбиржи, курс доллара составляет 73,34 рубля (+0,51), евро — 89,82 рубля (+0,46). По прогнозу специалистов, в перспективе недели рубль вряд ли продемонстрирует существенные движения .

Ситуация в России

Банк России оставил ключевую ставку на историческом минимуме — 4,25%. Ожидаемая инфляция по итогам 2020 года составит 4,6—4,9%. По сообщению регулятора, в 2021 году инфляция ожидается вблизи 4%. Отмечается, что экономика начнет возобновление лишь весной следующего года. Следующее решение по ключевой ставке будет принято 12 февраля 2021 года.

Правительство РФ не будет стабилизировать цены на все продукты, только на подсолнечное масло и сахар. Об этом рассказал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. По его словам, эта мера сломает рыночные принципы, чего правительство РФ не допустит. При этом в Кремле заявили, что правительство РФ могло поздно заметить неоправданный рост цен на российские продукты из-за того, что не отличило его от сезонных колебаний цен.

Центробанк перенес на 1 июля 2021 года срок обязательного зачисления пенсий на карты «Мир». Изначально это планировалось сделать с 1 января. Ранее в пенсионном фонде России сообщили, что людям, получающим различные соцвыплаты, необходимо оформить банковскую карту платежной системы «Мир».

С 1 января часть российских пенсионеров получит повышенную денежную выплату. На дополнительные отчисления из фонда могут рассчитывать пожилые граждане, у которых на иждивении находятся несовершеннолетние дети, учащиеся в школах, или дети-студенты очных отделений.

Что происходит в мире

Президент США Дональд Трамп подписал закон об ограничении работы иностранных компаний. Он требует от предприятий, которые размещают акции на американских биржах, подтверждения того, что они не находятся под контролем иностранных властей. Закон распространяется на все иностранные компании, однако, как отмечает Reuters, в первую очередь он направлен на корпорации из Китая.

Министерство торговли США добавило российские компании «Космос Комплект» и «Совтест Комп» в санкционный список . В документе Минторга США указано, что компаниям вменяется закупка и реэкспорт товаров из США для целей, противоречащих национальной безопасности.

Прогнозы и мнения экспертов

В Госдуме РФ предложили ввести зарплату для мам, а выплаты на детей продлить до 18 лет. По мнению депутата Госдумы РФ Олега Шеина, регулярные выплаты матерям, воспитывающим детей, повысит рождаемость в стране. А депутат Госдумы РФ Ярослав Нилов считает, что родители должны получать выплаты на ребенка, пока тот не повзрослеет.

Меньше половины компаний в РФ выплатят годовые премии сотрудникам в этом году. Об этом свидетельствуют данные исследования, которое провел сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob. Выплату годовых премий уже запланировали 41% компаний — при этом 17% поощрят всех сотрудников, а 24% — лишь отдельные категории персонала. Чаще всего о премировании заявляют компании сферы информационных технологий и телекоммуникаций.