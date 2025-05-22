Канцлер Германии раскритиковал расправу над израильтянами в США

Канцлер Германии Фридрих Мерц осудил нападение на двух израильских дипломатов в здании еврейского музея в Вашингтоне. Об этом он написал в соцсетях.
«Я потрясен известием об убийстве двух сотрудников израильского посольства в Вашингтоне. <...> На данном этапе мы должны предполагать наличие антисемитских мотивов», — написал Мерц в соцсети X.
Он также выразил сочувствие родным дипломатов. Кроме того, Мерц осудил данный поступок, назвав его «отвратительным актом».
Инцидент со стрельбой произошел в здании Столичного еврейского музея в Вашингтоне. В результате погибли сотрудники израильского посольства в Соединенных Штатах. Причины случившегося на данный момент не раскрываются. На месте работают представители правоохранительных органов и ФБР. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отреагировал на ЧП с сотрудниками посольства, поручив соответствующим службам принять меры для борьбы с проявлениями клеветы и ненависти против Израиля.
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