Канцлер Германии раскритиковал расправу над израильтянами в США

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Мерц назвал произошедшее ЧП в Вашингтоне «отвратительным актом»
Мерц назвал произошедшее ЧП в Вашингтоне «отвратительным актом» Фото:

Канцлер Германии Фридрих Мерц осудил нападение на двух израильских дипломатов в здании еврейского музея в Вашингтоне. Об этом он написал в соцсетях.

«Я потрясен известием об убийстве двух сотрудников израильского посольства в Вашингтоне. <...> На данном этапе мы должны предполагать наличие антисемитских мотивов», — написал Мерц в соцсети X.

Он также выразил сочувствие родным дипломатов. Кроме того, Мерц осудил данный поступок, назвав его «отвратительным актом».

Инцидент со стрельбой произошел в здании Столичного еврейского музея в Вашингтоне. В результате погибли сотрудники израильского посольства в Соединенных Штатах. Причины случившегося на данный момент не раскрываются. На месте работают представители правоохранительных органов и ФБР. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отреагировал на ЧП с сотрудниками посольства, поручив соответствующим службам принять меры для борьбы с проявлениями клеветы и ненависти против Израиля.

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Канцлер Германии Фридрих Мерц осудил нападение на двух израильских дипломатов в здании еврейского музея в Вашингтоне. Об этом он написал в соцсетях. «Я потрясен известием об убийстве двух сотрудников израильского посольства в Вашингтоне. <...> На данном этапе мы должны предполагать наличие антисемитских мотивов», — написал Мерц в соцсети X. Он также выразил сочувствие родным дипломатов. Кроме того, Мерц осудил данный поступок, назвав его «отвратительным актом». Инцидент со стрельбой произошел в здании Столичного еврейского музея в Вашингтоне. В результате погибли сотрудники израильского посольства в Соединенных Штатах. Причины случившегося на данный момент не раскрываются. На месте работают представители правоохранительных органов и ФБР. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отреагировал на ЧП с сотрудниками посольства, поручив соответствующим службам принять меры для борьбы с проявлениями клеветы и ненависти против Израиля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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