26 января 2021

США согласились продлить договор СНВ-3 на условиях России

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Флаги иностранных государств. Челябинск, сша, флаг сша, флаг
США приняли условия России по договору СНВ-3 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

США согласились продлить СНВ-3 на условиях России. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«На пять лет без предварительных условий, без любых дополнений, без каких бы то ни было „довесков“», — приводит слова Рябкова ТАСС. Он подчеркнул, что именно на этом и наставила Москва.

Договор СНВ-3 предусматривает сокращение ядерных арсеналов двух стран так, чтобы суммарно они не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, 1 550 боеголовок и 800 пусковых установок. Сегодня это единственный договор об ограничении вооружений, который действует между Россией и США.

Ранее президент РФ Владимир Путин поговорил по телефону с новым президентом США Джо Байденом. Из этого разговора стало известно, что лидеры государств остались довольны обменом дипломатическими нотами о достижении договоренности по продлению договора о СНВ-3, пишет агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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