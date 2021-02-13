В Кузбассе обрушилась шахта с сотней горняков

Горная порода обрушилась на добывающем предприятии в
В шахте находились 98 человек. «В настоящее время шахтеров эвакуируют. На месте происшествия находятся 24 спасателя, задействованы пять единиц техники», — пишет РИА «Новости».
ЧП произошло на шахте «Юбилейная». По предварительным данным, скончался один человек.
В январе из-за выброса метана на шахте в Ленинске-Кузнецком Кемеровской области произошло обрушение. Погибли два человека. Подобный случай также был в сентябре 2020 года. В шахте «Чертинская-Коксовая» в Кемеровской области обрушилась горная порода, тогда погиб один человек.
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