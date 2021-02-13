13 февраля 2021

В Кузбассе обрушилась шахта с сотней горняков

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В шахте находились 98 человек Фото: Анна Майорова © URA.RU

Горная порода обрушилась на добывающем предприятии в Кузбассе. Об этом сообщили в МЧС России.

В шахте находились 98 человек. «В настоящее время шахтеров эвакуируют. На месте происшествия находятся 24 спасателя, задействованы пять единиц техники», — пишет РИА «Новости».

ЧП произошло на шахте «Юбилейная». По предварительным данным, скончался один человек.

В январе из-за выброса метана на шахте в Ленинске-Кузнецком Кемеровской области произошло обрушение. Погибли два человека. Подобный случай также был в сентябре 2020 года. В шахте «Чертинская-Коксовая» в Кемеровской области обрушилась горная порода, тогда погиб один человек.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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