Один шахтер погиб, с еще одним связь потеряна Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В шахте «Чертинская-Коксовая» (Кемеровская область) обрушилась горная порода. Один человек погиб, еще с одним связь не установлена, сообщил источник в правоохранительных органах.

«В осевом штреке шахты „Чертинская-Коксовая“ произошло обрушение кровли», — цитирует ТАСС источник. В момент обрушения в шахте находились 95 человек. 87 рабочих эвакуировали, а шестеро остались поддерживать состояние шахты. На место происшествия доставили 31 спасателя и 7 единиц техники. Причины случившегося выясняются.

Шахта «Чертинская-Коксовая» принадлежит одному из крупнейших металлургических предприятий России — Магнитогорскому металлургическому комбинату. URA.RU пока не удалось получить оперативный комментарий представителей предприятия.