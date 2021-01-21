Из-за выброса метана на шахте в Ленинске-Кузнецком Кемеровской области произошло обрушение. Погибли два человека, судьба еще одного неизвестна, сообщает оперативный дежурный регионального управления Ростехнадзора.
«На шахте имени Тихова [произошел] внезапный выброс угля и газа в подготовительном забое. Обнаружен один пострадавший без признаков жизни — горный мастер. Позднее второго [погибшего] нашли. Итого двое погибших, один пока не найден», — рассказал собеседник агентства ТАСС.
Всего на момент аварии под землей находились 44 человека, из которых 41 удалось эвакуироваться. По этому факту Следственный комитет области уже возбудил дело, пишет RT.
Подобный случай произошел в Кузбассе в сентябре 2020 года. В шахте «Чертинская-Коксовая» в Кемеровской области обрушилась горная порода, один человек погиб.
Подписывайтесь на URA.RU в