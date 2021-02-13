Три уральских региона ждут лесные пожары весной

На Урале наибольший риск возникновения лесных пожаров в марте—апреле ожидается в Челябинской, Тюменской и Курганской областях. Такой прогноз дали в ФБУ «Авиалесоохрана». Всего в список, где наиболее высока вероятность лесных возгораний, попали 26 российских регионов.
Согласно прогнозу, начиная с марта высока вероятность возгораний на территории Крыма, Краснодарского и Забайкальского краев, Оренбургской и Челябинской областей, в республиках Алтай, Башкортостан, Тывы, а также Приморья. «Более точный прогноз получим ближе к концу марта, но уже сейчас можно сказать, что тем регионам, которые попадают в сегодняшний прогноз, будет уделено особое внимание», — цитирует руководителя Рослесхоза Сергея Аноприенко «Российская газета».
В апреле будет высока вероятность лесных пожаров в Дагестане, Ингушетии, Северной Осетии, Калмыкии и Чечне, Еврейской автономной области, а также в Брянской, Астраханской, Курской, Белгородской областях, отметил Аноприенко. Он добавил, риск возникновения пожаров в лесных массивах будет и в Ставропольском крае, Орловской, Воронежской, Тюменской, Курганской, Омской Новосибирской областях.
По словам Аноприенко, залог быстрого и успешного тушения пожара — оперативное прибытие специалистов на место. В связи с этим для быстрой ликвидации лесных возгораний, пожарные подразделения получат новую технику и оборудование, сказал он. На это из федерального бюджета выделено 4,7 миллиарда рублей, уточнил глава Рослесхоза.
Ранее российские ученые выяснили, как по составу воздуха можно определить возникновение огня в лесных массивах, пишет агентство Nation News. Тем временем комитет Госдумы по природным ресурсам рекомендовал принять в первом чтении поправки «Единой России» в Лесной кодекс, предполагающие создание электронной системы контроля за заготовкой, перевозкой и продажей леса.
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