13 февраля 2021

Три уральских региона ждут лесные пожары весной

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция МЧС Курган, пожарный, огонь, лес горит, тушение пожара
На новую технику, которая поможет в ликвидации лесных пожаров, из федерального бюджета выделено 4,7 миллиарда рублей Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

На Урале наибольший риск возникновения лесных пожаров в марте—апреле ожидается в Челябинской, Тюменской и Курганской областях. Такой прогноз дали в ФБУ «Авиалесоохрана». Всего в список, где наиболее высока вероятность лесных возгораний, попали 26 российских регионов.

Согласно прогнозу, начиная с марта высока вероятность возгораний на территории Крыма, Краснодарского и Забайкальского краев, Оренбургской и Челябинской областей, в республиках Алтай, Башкортостан, Тывы, а также Приморья. «Более точный прогноз получим ближе к концу марта, но уже сейчас можно сказать, что тем регионам, которые попадают в сегодняшний прогноз, будет уделено особое внимание», — цитирует руководителя Рослесхоза Сергея Аноприенко «Российская газета».

В апреле будет высока вероятность лесных пожаров в Дагестане, Ингушетии, Северной Осетии, Калмыкии и Чечне, Еврейской автономной области, а также в Брянской, Астраханской, Курской, Белгородской областях, отметил Аноприенко. Он добавил, риск возникновения пожаров в лесных массивах будет и в Ставропольском крае, Орловской, Воронежской, Тюменской, Курганской, Омской Новосибирской областях.

По словам Аноприенко, залог быстрого и успешного тушения пожара — оперативное прибытие специалистов на место. В связи с этим для быстрой ликвидации лесных возгораний, пожарные подразделения получат новую технику и оборудование, сказал он. На это из федерального бюджета выделено 4,7 миллиарда рублей, уточнил глава Рослесхоза.

Ранее российские ученые выяснили, как по составу воздуха можно определить возникновение огня в лесных массивах, пишет агентство Nation News. Тем временем комитет Госдумы по природным ресурсам рекомендовал принять в первом чтении поправки «Единой России» в Лесной кодекс, предполагающие создание электронной системы контроля за заготовкой, перевозкой и продажей леса.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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