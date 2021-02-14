Хэштег сторонников Навального возглавил тренды Twitter. Фото

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Хэштег возглавил тренды соцсетей Фото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета
Дело Алексея Навального

Хэштег #любовьсильнеестраха возглавил тренды российского Twitter. К моменту написания этой новости, под данным хэштегом размещено 6 977 публикаций.

Хэштег набрал популярность после того, как сторонники блогера Алексея Навального анонсировали проведение новых несанкционированных акций. В частности, россиян в честь Дня святого Валентина 14 февраля выйти во двор на несколько минут с фонарем.

Фотографиями с данных акций пользователи делятся в соцсетях. Для их продвижения в частности в Twitter и Instagram используется хэштег #любовьсильнеестраха.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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