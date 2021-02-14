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12 февраля 2021

Самое актуальное в Тюменской области на 15 февраля. Вступил в должность новый глава Росгвардии, тюменка погибла в пермских горах

© Служба новостей «URA.RU»
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Ежегодное обращение губернатора Югры Натальи Комаровой к жителям ХМАО, депутатам и представителям общественности. Ханты-Мансийск , федоткин евгений, росгвардия хмао
Полковник полиции Евгений Федоткин официально возглавил Росгвардию региона Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Новый глава Росгвардии вступил в должность —— на мусоросортировочном заводе обнаружили тело младенца — тюменка погибла в горах Пермского края. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 15 февраля — в обзоре URA.RU:

Новый глава тюменской Росгвардии вступил в должность

На мусоросортировочном заводе Тобольска нашли тело младенца

  • На ленте мусоросортировочного завода в Тобольске обнаружили тело младенца. Об этом сообщает региональное управление СК по Тюменской области.

Тюменка погибла во время похода в Пермском крае

  • Туристка из Тюмени, которая сорвалась в ущелье в Пермском крае, скончалась по дороге к врачам скорой помощи. Об этом сообщили в министерстве безопасности Пермского края.
  • Ранее сообщалось, что женщина 1982 года рождения при прохождении туристического маршрута упала в ущелье в районе поселка Усьва. Ее эвакуировали спасатели МЧС.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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