Полковник полиции Евгений Федоткин официально возглавил Росгвардию региона
Новый глава Росгвардии вступил в должность —— на мусоросортировочном заводе обнаружили тело младенца — тюменка погибла в горах Пермского края. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 15 февраля — в обзоре URA.RU:
Новый глава тюменской Росгвардии вступил в должность
- Тюменское управление Росгвардии официально возглавил полковник полиции Евгений Федоткин, экс-руководитель управления Росгвардии по ХМАО. Его представили личному составу силового ведомства.
На мусоросортировочном заводе Тобольска нашли тело младенца
- На ленте мусоросортировочного завода в Тобольске обнаружили тело младенца. Об этом сообщает региональное управление СК по Тюменской области.
Тюменка погибла во время похода в Пермском крае
- Туристка из Тюмени, которая сорвалась в ущелье в Пермском крае, скончалась по дороге к врачам скорой помощи. Об этом сообщили в министерстве безопасности Пермского края.
- Ранее сообщалось, что женщина 1982 года рождения при прохождении туристического маршрута упала в ущелье в районе поселка Усьва. Ее эвакуировали спасатели МЧС.
Подписывайтесь на URA.RU в