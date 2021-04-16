16 апреля 2021

Глава ДНР назвал Донбасс российским регионом

© Служба новостей «URA.RU»
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День рождения Жириновского В.В. Москва, пушилин денис
Денис Пушилин рассказал, что Донбасс делает для присоединения к РФ Фото:
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Война на Украине

Жители Донбасса хотят, чтобы территория вошла в состав России, и фактически он уже является ее частью. Об этом рассказал глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Если говорить прямо, мы уже сейчас де-факто российский регион», — сказал Пушилин. Он отметил, что Донбасс взаимодействует уже по многим направлениям, включая образование и медицину. По его словам, создан интеграционный комитет и Русский центр. Как рассказал глава ДНР, подавляющее большинство жителей хотят объединения. Это подтверждает и принятая доктрина «Русский Донбасс», где прописано, что эта территория всегда была русской.

Глава ЛНР Леонид Пасечник уверен, что самопровозглашенная республика готова дать достойный отпор Киеву в случае начала полномасштабных боевых действий в Донбассе, пишет «Национальная служба новостей». Зампредседателя ЦК КПРФ Дмитрий Новиков выступил за то, чтобы российские войска стояли в Донецке и Луганске.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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