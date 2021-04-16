Глава ДНР назвал Донбасс российским регионом

Жители Донбасса хотят, чтобы территория вошла в состав России, и фактически он уже является ее частью. Об этом рассказал глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.
«Если говорить прямо, мы уже сейчас де-факто российский регион», — сказал Пушилин. Он отметил, что Донбасс взаимодействует уже по многим направлениям, включая образование и медицину. По его словам, создан интеграционный комитет и Русский центр. Как рассказал глава ДНР, подавляющее большинство жителей хотят объединения. Это подтверждает и принятая доктрина «Русский Донбасс», где прописано, что эта территория всегда была русской.
Глава ЛНР Леонид Пасечник уверен, что самопровозглашенная республика готова дать достойный отпор Киеву в случае начала полномасштабных боевых действий в Донбассе, пишет «Национальная служба новостей». Зампредседателя ЦК КПРФ Дмитрий Новиков выступил за то, чтобы российские войска стояли в Донецке и Луганске.
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