В феврале 2021-го Илья Борзенков объявил о переезде из Екатеринбурга в Анапу Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В СМИ появилась информация о проверке по факту возможного вывода средств властями Екатеринбурга через фиктивные компании. В материалах, сформировавших новостной сюжет в «Яндексе», говорится, что одним из фигурантов проверки якобы является бизнесмен, основатель сети магазинов «Норд», бывший вице-мэр Екатеринбурга Илья Борзенков. Сам он заявил URA.RU, что информацию распространяют мошенники.

«По данным источников, в Екатеринбурге Следственный комитет МВД проводит проверки в отношении двух бывших работников городской мэрии, включая экс-заместителя градоначальника Илья Борзенкова», — сообщили «Новые известия». Из материала агентства также следует, что СК «предъявил обвинения двум сотрудникам московской инвесткомпании QBF за помощь в отмывании денег екатеринбургских чиновников, против которых ведется следствие», и что в самой компании подтвердили, что такая проверка ведется, отказавшись раскрывать подробности.

«По версии следствия, бюджетные деньги через консалтинговые контракты и сеть подставных фирм чиновники переводили в QBF, которые далее отправлялись на офшорные счета, где они растворялись. Сумма ущерба бюджета превышает 6 миллиардов рублей», — говорится в заметке, на которую сослались 20 других изданий.

Источник URA.RU в мэрии Екатеринбурга при этом заявил, что о каких-либо проверках в горадминистрации ему не известно. В пресс-службах «серого дома» и свердловского управления СК URA.RU дали аналогичный комментарий. По номеру, указанному на сайте компании QBF, корреспонденту не ответили. Сам Илья Борзенков, который был вице-мэром Екатеринбурга в 2006—2008 годах, заявил: «Компания QBF — мошенники. Именно они распространяют про меня разную ложь. Меня это не задевает. И им, надеюсь, это не поможет».