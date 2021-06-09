Экономисты: что делать с валютой в условиях падения доллара

Доллар США продолжает дешеветь. В ближайшее время его курс составит 70—73 рубля, при этом отметки 70 рублей он может достигнуть ближе к осени. Однако россиянам не стоит торопиться продавать доллары, предупредил аналитик ГК «ФИНАМ» Андрей Маслов.
«С долларовыми накоплениями людей ничего не случится. Однако действительно имеет смысл рассмотреть покупку евро, фунта, франка или иены в качестве инвестиций в валюту», — приводит его слова «Прайм».
В ближайшие две недели эксперты ждут замедления роста рубля. Причиной служит встреча двух президентов в Женеве — российского лидера Владимира Путина и главы США Джо Байдена. Кроме того, прогресс в переговорах между США и Ираном может замедлить рост нефтяных котировок.
В начале лета курс доллара упал ниже 72 рублей. Это произошло впервые с лета 2020 года из-за скачка цен на нефть, пишет «Национальная служба новостей». Инвесторы ждут повышения ключевой ставки ЦБ на заседании 11 июня, что также позитивно сказывается на динамике рубля. Благотворное влияние на нацвалюту оказывает и ослабление геополитических рисков, отмечает RT.
Подписывайтесь на URA.RU в