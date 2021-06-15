ЦБ: в России ускорился рост цен на продукты

Годовой темп роста цен на продукты вырос до 7,4% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис в России

За год темпы роста цен на продукты выросли до 7,4%, а на непродовольственные товары — до 6,68%. Об этом говорится в майском вестнике Центробанка «Динамика потребительских цен».

«Увеличились годовые темпы прироста цен на продукты питания (до 7,40%, +0,85 п. п. по сравнению с апрелем) и непродовольственные товары (до 6,68%, +0,52 п. п.). Годовой прирост цен на услуги практически не изменился (3,29%)», — указано в документе. ЦБ РФ отмечает, что годовая инфляция в мае выросла до 6,02%.

Ранее глава аналитического центра «Совэкон» Андрей Сизов предложил выплачивать малообеспеченным семьям компенсацию за рост цен на продукты. Ее размер эксперт оценил в одну тысячу рублей. А заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов заявил, что торговые сети сами будут сдерживать рост цен на сахар и подсолнечное масло, сообщает RT.