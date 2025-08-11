Гладков дал дерзкий совет чиновнику, который боится ехать в приграничье

Заместителю министра спорта Белгородской области Андрею Дятлову рекомендуется рассмотреть возможность смены места работы после того, как тот отказался посетить объект, расположенный в приграничном районе. Такой совет ему дал глава региона Вячеслав Гладков.
«Наверное, в рамках действующего законодательства эти должности надо отдавать тем, кто способен исполнять данные поручения, несмотря на текущую обстановку <…> Не надо нарушать закон, давать оценку <…> нужно сказать спасибо и поискать возможность другого трудоустройства данному человеку», — сообщил Гладков. Его слова передают РИА Новости.
Глава региона подчеркнул, что люди по-разному реагируют на стрессовые ситуации и имеют различное отношение к выполнению своих профессиональных обязанностей. Однако, если индивидуальные черты характера не позволяют справляться с требованиями настоящих условий, подобные должности не подходят такому сотруднику.
В конце июля Гладков сообщил в своем telegram-канале о поездке в поселок Уразово Валуйского городского округа, где он посетил, в частности, физкультурно-оздоровительный комплекс «Русич». Здание значительно пострадало в результате обстрела со стороны украинских военных. Как отметил Гладков, Дятлов отказался прибыть на место, «потому что страшно». На сегодняшнем оперативном совещании регионального правительства первый замминистра спорта Валерий Сирюшов попросил принять меры к Дятлову, «чтобы данные факты впредь не повторялись».
