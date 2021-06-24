Внук Зюганова сравнил Ельцин Центр с Мавзолеем Ленина

Споры вокруг ценности Ельцин Центра в Екатеринбурге можно сравнить со спорами вокруг важности сохранения тела Владимира Ленина в Мавзолее в Москве. Об этом URA.RU заявил депутат Мосгордумы, внук лидера КПРФ Геннадия Зюганова Леонид Зюганов.
Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал Ельцин Центр гадюшником, который распространяет антисоветизм и русофобию. Он выступил категорически против против строительства подобного центра в Москве.
«Споры вокруг ценности Ельцин Центра — это как и извечный вопрос, нужен ли Ленин в Мавзолее. Это бесконечная битва двух политических платформ, которые будут отстаивать свои идеалы», — сказал Леонид Зюганов.
Позицию Геннадия Зюганова его внук объяснил тем, что лидер КПРФ лично знал первого президента России Бориса Ельцина. Зюганов-старший дает оценку музею исходя из своих отношений с Ельциным. «Конечно, исторические события вызывают недоумение у Геннадия Андреевича, почему именно этому персонажу посвящен центр», — подчеркнул депутат Мосгордумы.
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