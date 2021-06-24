Внук Зюганова сравнил Ельцин Центр с Мавзолеем Ленина

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Экскурсии для участников региональной программы XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Екатеринбург, ельцин центр
Леонид Зюганов выступил против строительства нового Ельцин Центра в Москве Фото:

Споры вокруг ценности Ельцин Центра в Екатеринбурге можно сравнить со спорами вокруг важности сохранения тела Владимира Ленина в Мавзолее в Москве. Об этом URA.RU заявил депутат Мосгордумы, внук лидера КПРФ Геннадия Зюганова Леонид Зюганов.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал Ельцин Центр гадюшником, который распространяет антисоветизм и русофобию. Он выступил категорически против против строительства подобного центра в Москве.

«Споры вокруг ценности Ельцин Центра — это как и извечный вопрос, нужен ли Ленин в Мавзолее. Это бесконечная битва двух политических платформ, которые будут отстаивать свои идеалы», — сказал Леонид Зюганов.

Позицию Геннадия Зюганова его внук объяснил тем, что лидер КПРФ лично знал первого президента России Бориса Ельцина. Зюганов-старший дает оценку музею исходя из своих отношений с Ельциным. «Конечно, исторические события вызывают недоумение у Геннадия Андреевича, почему именно этому персонажу посвящен центр», — подчеркнул депутат Мосгордумы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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