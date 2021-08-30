Вузам придется прививать иностранных студентов за свой счет

Минобрнауки РФ рекомендовало российским вузам вакцинировать от коронавируса иностранных студентов за свой счет. Об этом журналистам заявил статс-секретарь замглавы Минобрнауки Петр Кучеренко.
«В настоящее время Минобрнауки рекомендовало вузам осуществить вакцинацию иностранных студентов за счет своих внебюджетных средств», — сообщает ТАСС со ссылкой на слова Кучеренко. Также он заявил, что нельзя допускать дискриминацию иностранных студентов в российских вузах, которые привились в другом государстве.
Ранее глава Минобрнауки заявлял, что вузы должны обеспечить равные условия привитым и непривитым от COVID студентам. До этого министерство образования и науки рекомендовало вузам отправлять непривитых студентов на дистанционное обучение.
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