Вузам придется прививать иностранных студентов за свой счет

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Вузам рекомендовано проводить вакцинацию иностранных студентов за счет внебюджетных средств Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Минобрнауки РФ рекомендовало российским вузам вакцинировать от коронавируса иностранных студентов за свой счет. Об этом журналистам заявил статс-секретарь замглавы Минобрнауки Петр Кучеренко.

«В настоящее время Минобрнауки рекомендовало вузам осуществить вакцинацию иностранных студентов за счет своих внебюджетных средств», — сообщает ТАСС со ссылкой на слова Кучеренко. Также он заявил, что нельзя допускать дискриминацию иностранных студентов в российских вузах, которые привились в другом государстве.

Ранее глава Минобрнауки заявлял, что вузы должны обеспечить равные условия привитым и непривитым от COVID студентам. До этого министерство образования и науки рекомендовало вузам отправлять непривитых студентов на дистанционное обучение.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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