Солдаты РФ организовали настоящую охоту на иностранную технику, кошмарившую Курскую область. Видео

Солдат РФ Зяба: военные уничтожили иностранную технику на курском направлении
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Солдаты РФ успешно уничтожили вражескую иностранную технику ВСУ, которая терроризировала военных на курском направлении
Солдаты РФ успешно уничтожили вражескую иностранную технику ВСУ, которая терроризировала военных на курском направлении Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные уничтожили на курском направлении иностранную технику, терроризировавшую солдат. Об этом сообщил боец с позывным Зяба, его слова передает Минобороны РФ. Соответствующие кадры имеются в распоряжении URA.RU.

«На Курском направлении стянули много иностранной техники. Горит она, горит хорошо. Данная машина терроризировала один из поселков на протяжении четырех дней. На нее была объявлена охота. <...> Было довольно легко, заранее изучили конструкцию машины. Когда та заехала, знали куда точно бить — в отсек двигателя», — рассказал Зяба. Тем не менее он не уточнил, когда именно происходили эти действия. 

По словам военного, вражескую технику удалось вывести из строя при помощи дрона, оснащенного оптоволоконным управлением. В итоге та не успела проехать и пяти метров, как встала и загорелась. 

Российские войска освободили Курскую область 26 апреля. Этого удалось достигнуть благодаря действиям российского подразделения, которые провели операцию «Поток» в районе Суджи и проникли в украинский тыл в начале марта. 

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Российские военные уничтожили на курском направлении иностранную технику, терроризировавшую солдат. Об этом сообщил боец с позывным Зяба, его слова передает Минобороны РФ. Соответствующие кадры имеются в распоряжении URA.RU. «На Курском направлении стянули много иностранной техники. Горит она, горит хорошо. Данная машина терроризировала один из поселков на протяжении четырех дней. На нее была объявлена охота. <...> Было довольно легко, заранее изучили конструкцию машины. Когда та заехала, знали куда точно бить — в отсек двигателя», — рассказал Зяба. Тем не менее он не уточнил, когда именно происходили эти действия.  По словам военного, вражескую технику удалось вывести из строя при помощи дрона, оснащенного оптоволоконным управлением. В итоге та не успела проехать и пяти метров, как встала и загорелась.  Российские войска освободили Курскую область 26 апреля. Этого удалось достигнуть благодаря действиям российского подразделения, которые провели операцию «Поток» в районе Суджи и проникли в украинский тыл в начале марта. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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