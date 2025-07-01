Российские военные уничтожили на курском направлении иностранную технику, терроризировавшую солдат. Об этом сообщил боец с позывным Зяба, его слова передает Минобороны РФ. Соответствующие кадры имеются в распоряжении URA.RU.
«На Курском направлении стянули много иностранной техники. Горит она, горит хорошо. Данная машина терроризировала один из поселков на протяжении четырех дней. На нее была объявлена охота. <...> Было довольно легко, заранее изучили конструкцию машины. Когда та заехала, знали куда точно бить — в отсек двигателя», — рассказал Зяба. Тем не менее он не уточнил, когда именно происходили эти действия.
По словам военного, вражескую технику удалось вывести из строя при помощи дрона, оснащенного оптоволоконным управлением. В итоге та не успела проехать и пяти метров, как встала и загорелась.
Российские войска освободили Курскую область 26 апреля. Этого удалось достигнуть благодаря действиям российского подразделения, которые провели операцию «Поток» в районе Суджи и проникли в украинский тыл в начале марта.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.