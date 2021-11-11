Лавров заступился за ЧВК

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Новое знание, Сергей Лавров. Москва, лавров сергей
Сергей Лавров сделал заявление о работе ЧВК Фото:

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров высказался о законности действий отечественных частных военных компаний (ЧВК). Одновременно он подчеркнул, что российские власти не имеют отношения к таким организациям.

«Власти РФ не имеют отношения к деятельности ЧВК. Но если страны заключают с ними контракты, в этом нет ничего противозаконного», — цитирует РИА «Новости» слова Лаврова, сказанные во время пресс-конференции.

Самой известной российской компанией подобного типа, на данный момент, является ЧВК «Вагнера». По информации СМИ, ее бойцы принимали участие в военных действиях в Донбассе, Сирии, Ливии, ЦАР.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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