Путин обсудил с Лукашенко блокировку газопровода Ямал — Европа

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Лукашенко, рукопожатие, путин владимир, лукашенко александр
Владимир Путин обсудил с белорусским коллегой его недавние слова Фото:

Президент РФ Владимир Путин обсудил со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко транзит газа через Беларусь. В ходе беседы стороны коснулись и недавнего заявления Лукашенко, пригрозившего Евросоюзу перекрыть газопровод Ямал — Европа на территории Белоруссии.

«Да. Вчера был разговор», — приводит РИА «Новости» слова пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.

Громкое заявление о возможном перекрытии газа, следующего по трубопроводу Ямал — Европа Лукашенко сделал 11 ноября. По словам белорусского лидера, данная мера станет ответом Европе на угрозы.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...