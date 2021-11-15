Путин обсудил с Лукашенко блокировку газопровода Ямал — Европа

Президент РФ Владимир Путин обсудил со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко транзит газа через Беларусь. В ходе беседы стороны коснулись и недавнего заявления Лукашенко, пригрозившего Евросоюзу перекрыть газопровод Ямал — Европа на территории Белоруссии.
«Да. Вчера был разговор», — приводит РИА «Новости» слова пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.
Громкое заявление о возможном перекрытии газа, следующего по трубопроводу Ямал — Европа Лукашенко сделал 11 ноября. По словам белорусского лидера, данная мера станет ответом Европе на угрозы.
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