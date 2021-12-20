Экономист раскрыл, как пенсионерам приумножить свои накопления

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Экономист Александр Разуваев отметил, что пенсионерам не стоит хранить сбережения дома Фото:

Для россиян пенсионного возраста Ссмым выгодным инвестированием средств является банковский вклад. Об этом заявил член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск менеджеров Александр Разуваев. По его словам, пенсионерам следует отказаться от хранения наличных дома.

«Банк России недавно повысил ключевую ставку, скорее всего, и дальше продолжит ее повышать. Традиционно под Новый год у банков возникают особые предложения. Лучше рублевого депозита ничего придумать нельзя. Я рекомендую посмотреть на крупные российские банки», — передает Nation News слова Разуваева.

Экономист также отметил, что не стоит хранить сбережения дома. «В России существует система страхования вкладов, поэтому именно этот метод сбережения денег стоит выбрать пожилым людям», — подытожил он.

Эксперт НПФ «Будущее», экономист Евгений Биезбардис предупредил, что при использовании финансовых инструментов (накопительного страхования жизни и негосударственного пенсионного обеспечения) накопления россиян могут ждать штрафы. Отмечается также, что в договорах НПО условия для граждан проще.

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Для россиян пенсионного возраста Ссмым выгодным инвестированием средств является банковский вклад. Об этом заявил член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск менеджеров Александр Разуваев. По его словам, пенсионерам следует отказаться от хранения наличных дома. «Банк России недавно повысил ключевую ставку, скорее всего, и дальше продолжит ее повышать. Традиционно под Новый год у банков возникают особые предложения. Лучше рублевого депозита ничего придумать нельзя. Я рекомендую посмотреть на крупные российские банки», — передает Nation News слова Разуваева. Экономист также отметил, что не стоит хранить сбережения дома. «В России существует система страхования вкладов, поэтому именно этот метод сбережения денег стоит выбрать пожилым людям», — подытожил он. Эксперт НПФ «Будущее», экономист Евгений Биезбардис предупредил, что при использовании финансовых инструментов (накопительного страхования жизни и негосударственного пенсионного обеспечения) накопления россиян могут ждать штрафы. Отмечается также, что в договорах НПО условия для граждан проще.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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