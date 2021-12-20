Экономист раскрыл, как пенсионерам приумножить свои накопления

Экономист Александр Разуваев отметил, что пенсионерам не стоит хранить сбережения дома Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Для россиян пенсионного возраста Ссмым выгодным инвестированием средств является банковский вклад. Об этом заявил член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск менеджеров Александр Разуваев. По его словам, пенсионерам следует отказаться от хранения наличных дома.

«Банк России недавно повысил ключевую ставку, скорее всего, и дальше продолжит ее повышать. Традиционно под Новый год у банков возникают особые предложения. Лучше рублевого депозита ничего придумать нельзя. Я рекомендую посмотреть на крупные российские банки», — передает Nation News слова Разуваева.

Экономист также отметил, что не стоит хранить сбережения дома. «В России существует система страхования вкладов, поэтому именно этот метод сбережения денег стоит выбрать пожилым людям», — подытожил он.

Эксперт НПФ «Будущее», экономист Евгений Биезбардис предупредил, что при использовании финансовых инструментов (накопительного страхования жизни и негосударственного пенсионного обеспечения) накопления россиян могут ждать штрафы. Отмечается также, что в договорах НПО условия для граждан проще.