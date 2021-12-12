Экономист предупредил о штрафах при накоплении пенсии

Договор с НПФ необходимо внимательно прочитать Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Пенсионная реформа в России

При использовании финансовых инструментов накопления — Накопительного страхования жизни (НСЖ) и негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) россиян могут ждать штрафы. Об этом предупредил эксперт НПФ «Будущее», экономист Евгений Биезбардис.

«В договорах НСЖ всегда прописаны размер и периодичность взносов. Нарушать этот график нельзя — это грозит штрафами, а часто и расторжением договора без возврата внесенных средств», — рассказал он в беседе с РИА «Новости».

Отмечается также, что в договорах НПО условия для граждан проще. Взносы можно приостановить, а возобновить — когда позволяет возможность. Здесь меньше санкций, они есть лишь в части софинансирования со стороны работодателя или предоставления дополнительной страховки.

Однако помимо штрафов и ограничений есть правила досрочного расторжения договора, а также — ответственность сторон. »«Страховые компании зачастую не предлагают возможность получения выкупных сумм в первые три года, а если и предоставляют такую опцию, то в размере 30-80% от внесенных клиентом средств. В случае с НПО выкупные суммы в первые три года обычно составляют 80-100% от внесенных средств», — добавил специалист.

Отдельная строка — банкротство или отзыв лицензии у пенсионного фонда или страховой компании. В первом случае быстро вернуть деньги не получится. Это станет возможным только после окончания процедуры банкротства, и то вернуть могут не все вложенные средства. В Негосударственном пенсионном фонде для подобных ситуация создается страховой резерв.

Ранее сообщалось, что пенсионные отчисления в негосударственный пенсионный фонд будут облагаться налогом в 13%. Федеральная налоговая служба расценивает такую пенсию как дополнительную. Однако это произойдет, если отчисления в НПФ делает работодатель.