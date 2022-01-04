Китай призвал Россию и США сократить ядерные арсеналы

Китай готов присоединиться к процессу ядерного разоружения, заявил Фу Цун Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

России и США недостаточно продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Такое заявление сделал глава департамента МИД Китая по контролю над вооружениями Фу Цун. По его словам, Москва и Вашингтон должны продолжить необратимое сокращение своих ядерных арсеналов.

«Мы обратили внимание, что Россия и США ведут стратегический диалог. Во-первых, Китай приветствует продление СНВ-3, что стало крайне важным шагом, которому США при администрации [экс-президента США] Дональда Трампа противились. Во-вторых, мы не считаем, что этого достаточно, потому что даже после продления СНВ-3 США и Россия в совокупности обладают более 90% существующего на Земле ядерного оружия», — цитирует Цуна РИА «Новости».

Москва и Вашингтон должны сократить свой ядерный арсенал. Этот процесс должен быть необратимым, подчеркнул представитель МИД КНР. По мнению Цуна, Россия и США должны сократить ядерный арсенал до уровня Китая. Пекин готов присоединиться к процессу разоружения, отметил дипломат.

Договор СНВ-3 выступил в силу 5 февраля 2011 года. США и Россия обязались сократить свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 баллистических ракет, 1 550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых боеголовок.

Заявленная цель была достигнута. По состоянию на март 2021 года, по данным МИД России, у Москвы было 517 баллистических ракет, а у США — 651. В феврале 2021 года США продлили СНВ-3 еще на пять лет. В МИД РФ сообщили, что в договор не вносились какие-либо изменения или дополнения, передает RT. На саммите президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве главы государств также выпустили совместное заявление о стратегической стабильности.

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