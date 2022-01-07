Хорваты поддержали Владимира Путина Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Беспорядки в Казахстане

Хорватские пользователи поддержали президента РФ Владимира Путина, который принял решение помочь Казахстану урегулировать беспорядки в республике и поручил отправить туда миротворцев. Кто-то уверен, что за беспорядками в Казахстане стоят власти США, другие хотят возвращения СССР. Свое мнение комментаторы оставили под новостями хорватского издания Geopolitika.news.

6 января стало известно, что российские миротворцы отправились в Казахстан в рамках миссии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), куда входят Армения, Беларусь, Казахстан, Россия, Киргизия, Таджикистан. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился 5 января к ОДКБ с просьбой помочь провести антитеррористическую операцию. Причиной для этого стали нарастающие в стране протесты на фоне повышения цен на сжиженный газ для автомобилей. По всей территории страны ввели чрезвычайное положение. В результате беспорядков погибли 18 силовиков. В Алма-Ате было обнаружено тело сотрудника правоохранительных органов без головы.

«Отличное наблюдение. Западные капиталисты сделали это [стоят за беспорядками в Казахстане], а русские успокаивают», — отметил Petar Ukar.

С ним согласен и пользователь Marijan Grdaši. «Самое главное, что он [автор статьи] упустил, — это отправку спецподразделений США в страны Востока и Россию. Об этом было объявлено год назад. Я убежден, что в этом процессе дестабилизации есть четкая американская подпись», — он убежден, что США пытаются повлиять на Россию и ситуацию в Казахстане.

«Если бы ЕС призвал Соединенные Штаты уважать суверенитет Казахстана и многих других стран. Это было бы главной новостью», — написал пользователь Chuck Celic, не удивившись помощи России Казахстану.

«Все снова будет так же, как было до 1990-х [до развала СССР]», — обрадовался подписавшийся как Marija Juriši.

«Большая часть населения в бывшем СССР (кроме стран Прибалтики и Украины) считает, что [в то время] было очень хорошо, и нужно идти на более тесные интеграции, иначе люди будут продолжать бунтовать. Я надеюсь, что это один из признаков объединения территорий бывшего СССР», — пояснила пользователь Elena Chernenko.

«У нас все, можно сказать, годами идеализировали Запад и тот образ жизни. Нам он казался порядочным, демократичным, процветающим, особенно это касалось финансовых институтов. Мы наивно полагали, что они [Запад] богатые, потому что они способные, умные и трудолюбивые. В девяностых мы радостно приняли дикий капитализм, думая что мы все будем с капиталами», — пожаловался Štefek Stepinec.

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