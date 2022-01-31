Врачи назвали продукты, которые вредят коже

31 января 2022 в 19:49 Размер текста - 17 +

Жирная еда может вызвать обострение угревой болезни Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Людям с проблемной кожей следует исключить из рациона молочную продукцию, сладкое и жирную пищу. Об этом URA.RU рассказали гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова и врач-косметолог, дерматолог Натэла Гришина. «Тем, у кого выраженное акне, рекомендуют отказываться от приема молочных продуктов, особенного сладкого мороженого. Иногда допускается минимальное количество сыров и очень редко творога, так как они могут вызвать обострение. Такие люди сильно реагируют на жирную пишу. Еще им не рекомендуется злоупотреблять бананами», — сказала Нурия Дианова. Натэла Гришина также отметила важность питания для лечения проблемной кожи. «Угревая болезнь или акне — это заболевание, которое обусловлено разными факторами, и причин может быть много. Если у человека гиперфункция сальной железы и он начинает еще неправильно питаться: пить газированные напитки, есть много сахара, молочных продуктов, — это часто отражается на коже», — отметила косметолог. Дианова рекомендовала заменить магазинные сладости домашними. «Печенье из магазина — это противопоказано. В нем много добавок, и в том числе сахар. Белый хлеб заменяется на рисовые, кукурузные или пшеничные лепешки, но многие дерматологи любят ограничивать глютен. Мое мнение — просто здоровая пища. Если человек сам готовит хлеб, тем более бездрожжевой, то проблем нет», — поделилась врач. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Людям с проблемной кожей следует исключить из рациона молочную продукцию, сладкое и жирную пищу. Об этом URA.RU рассказали гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова и врач-косметолог, дерматолог Натэла Гришина. «Тем, у кого выраженное акне, рекомендуют отказываться от приема молочных продуктов, особенного сладкого мороженого. Иногда допускается минимальное количество сыров и очень редко творога, так как они могут вызвать обострение. Такие люди сильно реагируют на жирную пишу. Еще им не рекомендуется злоупотреблять бананами», — сказала Нурия Дианова. Натэла Гришина также отметила важность питания для лечения проблемной кожи. «Угревая болезнь или акне — это заболевание, которое обусловлено разными факторами, и причин может быть много. Если у человека гиперфункция сальной железы и он начинает еще неправильно питаться: пить газированные напитки, есть много сахара, молочных продуктов, — это часто отражается на коже», — отметила косметолог. Дианова рекомендовала заменить магазинные сладости домашними. «Печенье из магазина — это противопоказано. В нем много добавок, и в том числе сахар. Белый хлеб заменяется на рисовые, кукурузные или пшеничные лепешки, но многие дерматологи любят ограничивать глютен. Мое мнение — просто здоровая пища. Если человек сам готовит хлеб, тем более бездрожжевой, то проблем нет», — поделилась врач.