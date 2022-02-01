Пропавшую под Новгородом девочку нашли мертвой в соседнем огороде

01 февраля 2022 в 11:00 Размер текста - 17 +

Двухлетняя девочка, пропавшая в Новгородской области, найдена мертвой Фото: Владимир Андреев © URA.RU Исчезнувшая под Новгородом годовалая девочка найдена мертвой. Труп ребенка обнаружили в огороде соседнего дома. «Двухлетняя девочка, пропавшая в Новгородской области, найдена мертвой. Тело обнаружено в огороде соседнего дома. На прошлой неделе суд арестовал мать девочки и ее сожителя. Они главные подозреваемые в деле об убийстве», — сообщает telegram-канал «112». О пропаже девочки стало известно ночью 25 января. Происшествие произошло в городе Холм Новгородской области. По версии следствия, девочка самостоятельно вышла на улицу в момент, когда ее мать находилась в бане. Для организации розыска и выяснения всех обстоятельств пропажи ребенка было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего. При этом мать ребенка ранее делала заявление, что ее сожитель домогался до ребенка. Она сообщила об этом в здании суда, отвечая на вопросы журналистов. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Исчезнувшая под Новгородом годовалая девочка найдена мертвой. Труп ребенка обнаружили в огороде соседнего дома. «Двухлетняя девочка, пропавшая в Новгородской области, найдена мертвой. Тело обнаружено в огороде соседнего дома. На прошлой неделе суд арестовал мать девочки и ее сожителя. Они главные подозреваемые в деле об убийстве», — сообщает telegram-канал «112». О пропаже девочки стало известно ночью 25 января. Происшествие произошло в городе Холм Новгородской области. По версии следствия, девочка самостоятельно вышла на улицу в момент, когда ее мать находилась в бане. Для организации розыска и выяснения всех обстоятельств пропажи ребенка было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего. При этом мать ребенка ранее делала заявление, что ее сожитель домогался до ребенка. Она сообщила об этом в здании суда, отвечая на вопросы журналистов.