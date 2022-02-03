03 февраля 2022

Журналистам DW запретили допуск в Госдуму по поручению Володина

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Государственная Дума. Москва, госдума, государственная дума
Журналистам Deutsche Welle будут отказывать в аккредитации на мероприятия Госдумы РФ Фото:

Журналистам германской телерадиокомпании Deutsche Welle запретили допуск в Госдуму РФ по поручению ее председателя Вячеслава Володина. Об этом сообщает пресс-службы Госдумы.

«По поручению Председателя Государственной Думы Вячеслава Володина в ответ на запрет вещания телеканала RT DE в ФРГ принято решение запретить допуск в Государственную Думу журналистов германской телерадиокомпании „Дойче Велле“. Им также будет отказано в аккредитации на мероприятия Государственной Думы», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее URA.RU сообщало, что видеохостинг YouTube заблокировал немецкоязычные каналы RT DE и DFP. В МИД России пригрозили немецким СМИ ответными мерами. Затем Москва прекратила вещание Deutsche Welle на территории России. В МИД ФРГ заявили, что германско-российские отношения могут из-за этого ухудшиться.

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Журналистам германской телерадиокомпании Deutsche Welle запретили допуск в Госдуму РФ по поручению ее председателя Вячеслава Володина. Об этом сообщает пресс-службы Госдумы. «По поручению Председателя Государственной Думы Вячеслава Володина в ответ на запрет вещания телеканала RT DE в ФРГ принято решение запретить допуск в Государственную Думу журналистов германской телерадиокомпании „Дойче Велле“. Им также будет отказано в аккредитации на мероприятия Государственной Думы», — говорится в сообщении пресс-службы. Ранее URA.RU сообщало, что видеохостинг YouTube заблокировал немецкоязычные каналы RT DE и DFP. В МИД России пригрозили немецким СМИ ответными мерами. Затем Москва прекратила вещание Deutsche Welle на территории России. В МИД ФРГ заявили, что германско-российские отношения могут из-за этого ухудшиться.
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