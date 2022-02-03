Москва прекратит вещание Deutsche Welle в России

Корреспондентский пункт Deutsche Welle распустят Фото: Анна Майорова © URA.RU

МИД РФ сообщил о прекращении вещания немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle в России. Так в министерстве ответили на блокировку телеканала RT DE в Германии.

«В рамках объявленных 2 февраля ответных мер в порядке реакции на недружественные действия ФРГ по запрещению спутникового и иного вещания немецкоязычного телеканала „RT DE“ российская сторона имеет в виду реализовать первый этап ответных мер. Закрытие корреспондентского пункта германской телерадиокомпании „Дойче Велле“ в Российской Федерации; Аннулирование аккредитации всех сотрудников российского бюро „Дойче Велле“», — указано на сайте МИД РФ.

Также будет прекращено спутниковое и другое вещание телерадиокомпании. Министерство предложило рассмотреть возможность признания Deutsche Welle иноагентом. Запущен процесс формирования списка представителей государственных и других общественных структур Германии, причастных к ограничению вещания RT DE и другому давлению, которым ограничат въезд в Россию.

В конце сентября видеохостинг YouTube удалил немецкоязычные каналы RT DE и DFP. В совете по правам человека назвали такие меры цензурой. В декабре видеохостинг заблокировал новый канал RT DE в день запуска. В МИД пообещали принять меры в отношении немецких СМИ.

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