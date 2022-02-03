МИД ФРГ пригрозил РФ из-за прекращения вещания Deutsche Welle

04 февраля 2022 в 01:15 Размер текста - 17 +

Прекращение вещания немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle в России ударит по германско-российским отношениям. Об этом заявили в пресс-службе Министерства иностранных дел Германии. «Меры, объявленные сегодня российским правительством против Deutsche Welle, не имеют под собой никаких оснований и представляют собой новую напряженность для германо-российских отношений», — говорится в сообщении пресс-службы МИД ФРГ, передает РИА «Новости». В министерстве добавили, что ограничение германского телеканала в значительно ограничит свободное вещание независимых журналистов в России. Ранее URA.RU сообщало, что в МИД РФ заявили о прекращении вещания Deutsche Welle в России. Это послужило ответной мерой на то, что видеохостинг YouTube удалил немцкоязычные каналы RT DE и DFP. В российском МИД пригрозили принять меры против немецких СМИ.