03 февраля 2022

МИД ФРГ пригрозил РФ из-за прекращения вещания Deutsche Welle

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Дегустация немецких вин в
МИД ФРГ заявил, что прекращение вещания Deutsche Welle испортит отношения Германии и России Фото:

Прекращение вещания немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle в России ударит по германско-российским отношениям. Об этом заявили в пресс-службе Министерства иностранных дел Германии.

«Меры, объявленные сегодня российским правительством против Deutsche Welle, не имеют под собой никаких оснований и представляют собой новую напряженность для германо-российских отношений», — говорится в сообщении пресс-службы МИД ФРГ, передает РИА «Новости». В министерстве добавили, что ограничение германского телеканала в значительно ограничит свободное вещание независимых журналистов в России.

Ранее URA.RU сообщало, что в МИД РФ заявили о прекращении вещания Deutsche Welle в России. Это послужило ответной мерой на то, что видеохостинг YouTube удалил немцкоязычные каналы RT DE и DFP. В российском МИД пригрозили принять меры против немецких СМИ.

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Прекращение вещания немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle в России ударит по германско-российским отношениям. Об этом заявили в пресс-службе Министерства иностранных дел Германии. «Меры, объявленные сегодня российским правительством против Deutsche Welle, не имеют под собой никаких оснований и представляют собой новую напряженность для германо-российских отношений», — говорится в сообщении пресс-службы МИД ФРГ, передает РИА «Новости». В министерстве добавили, что ограничение германского телеканала в значительно ограничит свободное вещание независимых журналистов в России. Ранее URA.RU сообщало, что в МИД РФ заявили о прекращении вещания Deutsche Welle в России. Это послужило ответной мерой на то, что видеохостинг YouTube удалил немцкоязычные каналы RT DE и DFP. В российском МИД пригрозили принять меры против немецких СМИ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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