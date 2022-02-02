В МИД РФ пригрозили принять меры в отношении немецких СМИ

Министерство иностранных дел РФ пример меры в отношении немецких СМИ, аккредитованных на территории России, в качестве ответа на блокировку телеканала RT DE в Германии. Об этом сообщается в официальном telegram-канале российского МИДа.
«Вердикт немецкого медиарегулятора является недвусмысленным сигналом, что российские озабоченности демонстративно проигнорированы. Данный шаг лишает нас иного выбора, кроме как приступить к реализации ответных мер в отношении аккредитованных в России германских СМИ, а также интернет-посредников, произвольно и безосновательно удаливших аккаунты телеканала со своих платформ», — говорится в сообщении МИД РФ.
Министерство иностранных дел РФ пример меры в отношении немецких СМИ, аккредитованных на территории России, в качестве ответа на блокировку телеканала RT DE в Германии. Об этом сообщается в официальном telegram-канале российского МИДа. «Вердикт немецкого медиарегулятора является недвусмысленным сигналом, что российские озабоченности демонстративно проигнорированы. Данный шаг лишает нас иного выбора, кроме как приступить к реализации ответных мер в отношении аккредитованных в России германских СМИ, а также интернет-посредников, произвольно и безосновательно удаливших аккаунты телеканала со своих платформ», — говорится в сообщении МИД РФ. Ранее YouTube заблокировал новый канал RT DE в Германии в день его запуска. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал инцидент произволом и отметил дискриминацию российских СМИ за границей. Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала блокировку явным преследованием российских СМИ за рубежом.