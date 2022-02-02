В МИД РФ пригрозили принять меры в отношении немецких СМИ

02 февраля 2022 в 22:33 Размер текста - 17 +

МИД РФ готовится к ответным мерам в отношении аккредитованных в стране немецких СМИ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Министерство иностранных дел РФ пример меры в отношении немецких СМИ, аккредитованных на территории России, в качестве ответа на блокировку телеканала RT DE в Германии. Об этом сообщается в официальном telegram-канале российского МИДа. «Вердикт немецкого медиарегулятора является недвусмысленным сигналом, что российские озабоченности демонстративно проигнорированы. Данный шаг лишает нас иного выбора, кроме как приступить к реализации ответных мер в отношении аккредитованных в России германских СМИ, а также интернет-посредников, произвольно и безосновательно удаливших аккаунты телеканала со своих платформ», — говорится в сообщении МИД РФ. Ранее YouTube заблокировал новый канал RT DE в Германии в день его запуска. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал инцидент произволом и отметил дискриминацию российских СМИ за границей. Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала блокировку явным преследованием российских СМИ за рубежом. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Министерство иностранных дел РФ пример меры в отношении немецких СМИ, аккредитованных на территории России, в качестве ответа на блокировку телеканала RT DE в Германии. Об этом сообщается в официальном telegram-канале российского МИДа. «Вердикт немецкого медиарегулятора является недвусмысленным сигналом, что российские озабоченности демонстративно проигнорированы. Данный шаг лишает нас иного выбора, кроме как приступить к реализации ответных мер в отношении аккредитованных в России германских СМИ, а также интернет-посредников, произвольно и безосновательно удаливших аккаунты телеканала со своих платформ», — говорится в сообщении МИД РФ. Ранее YouTube заблокировал новый канал RT DE в Германии в день его запуска. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал инцидент произволом и отметил дискриминацию российских СМИ за границей. Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала блокировку явным преследованием российских СМИ за рубежом.