Снайперша пригрозила убивать людей в Донбассе при вторжении РФ. «Не будет колебаться»

Снайперша входит в состав морской пехоты Украины Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Украинская снайеперша, в прошлом доброволец в Донбассе, Елена Белозерская выступила с угрозой без колебаний убивать людей в Донбассе в случае вторжения войск РФ. Об этом сообщается в издании The Sun, которое опубликовало интервью с Белозерской. «Доброволец Елена, которой приписывается убийство как минимум 10 человек, заявила The Sun, что не будет колебаться и будет снова убивать, если войска Владимира Путина вторгнутся», — сообщает газета. Также на сайте издания опубликован видео-материал, на котором видно, как из оптического прицела осуществляется несколько выстрелов по людям, стрельба происходит в ночное время. По заявлению газеты, видео сделано в 2017 году в Донбассе, а стрелок — Белозерская, она производит выстрелы по «русским солдатам». На момент записи видео Белозерская была добровольцем, однако потом вступила в морскую пехоту Украины, сообщает The Sun. Белозерская с супругом находятся в резерве украинской армии, информирует газета. «Моральные страдания из-за убийства человека были придуманы людьми, которые далеки от войны», — заявила Белозерская в интервью изданию. Ранее американская газета The Washington Post опубликовала карту «вторжения» России на Украину. Издание предположило, откуда РФ может начать наступление.

