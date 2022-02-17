Олимпиада в Пекине: итоги дня и медали 17 февраля. Валиева упала и лишилась медали

17 февраля 2022 в 22:25 Размер текста - 17 +

В Пекине (Китай) завершился тринадцатый день зимней Олимпиады. Российские фигуристки не смогли занять весь пьедестал почета — Камила Валиева упала во время проката произвольной программы и в итоге заняла только четвертое место. Медальный зачет 17 февраля на зимних Олимпийских играх в Пекине было разыграно шесть комплектов наград. Медальный зачет возглавляет сборная Норвегии, второе место — у Германии, на третьей позиции располагаются США. Сборная Олимпийского комитета РФ по-прежнему занимает девятую строчку медального зачета. В копилке у российских спортсменов 26 медалей, из которых пять золотых. 1.Норвегия — 29 медалей (14 золотых, 7 серебряных, 8 бронзовых) 2.Германия — 20 медалей (10 золотых, 7 серебряных, 5 бронзовых) 3.США — 19 медалей (8 золотых, 8 серебряных, 5 бронзовых) 4.Швеция — 15 медалей (7 золотых, 4 серебряных, 4 бронзовых) … 9.ОКР — 26 медали (5 золотых, 9 серебряных, 12 бронзовых) Соревнования за день Конькобежный спорт Челябинская конькобежка Ольга Фаткулина, представляющая сборную Олимпийского комитета России на Олимпиаде в Пекине, не смогла выиграть медаль соревнований. В забеге на тысячу метров Фаткулина показала пятый результат. Фигурное катание Анна Щербакова и Александра Трусова заняли первое и второе место на соревнованиях по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине. Камила Валиева осталась без медали. 17 февраля российские фигуристки представляли произвольную программу. Фигуристка Александра Трусова выполнила пять прыжков в четыре оборота в своей произвольной программе на Олимпиаде в Пекине. Спортсменка заявила четверной флип, четверной сальхов, четверной тулуп, каскад с четверным лутцем и тройным тулупом, каскад с четверным лутцем, ойлером и тройным сальховом. Это самая сложная произвольная программа в истории олимпийских турниров. После выступления Трусова расплакалась. «У всех есть золотая медаль, а у меня нет. Я ненавижу этот спорт. Никогда больше не выйду на лед», — сказала она после оглашения результатов. Однако тяжелее пришлось Камиле Валиевой. Она также заплакала после выступления в произвольной программе. Во время проката спортсменка дважды упала. Она набрала 141 балл. По итогу Олимпиады Валиева заняла четвертое место. Скандалы на Олимпиаде в Пекине Соцсети разозлились из-за неудачи Валиевой Российские пользователи единодушно поддержали фигуристку Камилу Валиеву, занявшую четвертое место на Олимпиаде в Пекине. Многие разозлились на тех, кто довел спортсменку до такого состояния, что она дважды упала во время проката. Челябинская спортсменка назвала атмосферу на Олимпиаде «дном» После соревнований челябинская конькобежка Ольга Фаткулина резко выразилась об Олимпиаде в Пекине. В разговоре с журналистами челябинка назвала атмосферу на Играх «дном». По ее словам, кроме всего прочего, питание на Играх оставляет желать лучшего. По словам Фаткулиной, спортсменов четвертую неделю кормят одним и тем же.