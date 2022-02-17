Челябинская конькобежка назвала Олимпиаду в Пекине «дном»

17 февраля 2022 в 16:44 Размер текста - 17 +

Фаткулина вернется домой без медалей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Олимпийские игры-2022 в Пекине Российская конькобежка из Челябинска Ольга Фаткулина 17 февраля резко выразилась об Олимпиаде в Пекине. В разговоре с журналистами челябинка назвала атмосферу на Олимпиаде «дном». «Берите мне первый билет отсюда, здесь — дно! На стадионе еще есть праздничная атмосфера, а в остальном… Ты везде в маске, тебе ничего нельзя, никого не узнаешь», — передает слова спортсменки издание Life. Спортсменка добавила, что питание оставляет желать лучшего. По словам Фаткулиной, спортсменов четвертую неделю кормят одним и тем же. Фаткулина потеряла шансы выиграть Олимпийскую медаль в Пекине. 17 февраля она не смогла показать лучшую форму в забеге на 1000 метров. Лучшей из россиянок стала Ангелина Голикова, которой не хватило 0,1 секунды до бронзы. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Челябинск » и в viber-канале « Челябинск », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Российская конькобежка из Челябинска Ольга Фаткулина 17 февраля резко выразилась об Олимпиаде в Пекине. В разговоре с журналистами челябинка назвала атмосферу на Олимпиаде «дном». «Берите мне первый билет отсюда, здесь — дно! На стадионе еще есть праздничная атмосфера, а в остальном… Ты везде в маске, тебе ничего нельзя, никого не узнаешь», — передает слова спортсменки издание Life. Спортсменка добавила, что питание оставляет желать лучшего. По словам Фаткулиной, спортсменов четвертую неделю кормят одним и тем же. Фаткулина потеряла шансы выиграть Олимпийскую медаль в Пекине. 17 февраля она не смогла показать лучшую форму в забеге на 1000 метров. Лучшей из россиянок стала Ангелина Голикова, которой не хватило 0,1 секунды до бронзы.