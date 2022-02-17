Челябинская конькобежка назвала Олимпиаду в Пекине «дном»

Российская конькобежка из Челябинска Ольга Фаткулина 17 февраля резко выразилась об Олимпиаде в Пекине. В разговоре с журналистами челябинка назвала атмосферу на Олимпиаде «дном».
«Берите мне первый билет отсюда, здесь — дно! На стадионе еще есть праздничная атмосфера, а в остальном… Ты везде в маске, тебе ничего нельзя, никого не узнаешь», — передает слова спортсменки издание Life.
Спортсменка добавила, что питание оставляет желать лучшего. По словам Фаткулиной, спортсменов четвертую неделю кормят одним и тем же.
Фаткулина потеряла шансы выиграть Олимпийскую медаль в Пекине. 17 февраля она не смогла показать лучшую форму в забеге на 1000 метров. Лучшей из россиянок стала Ангелина Голикова, которой не хватило 0,1 секунды до бронзы.
Российская конькобежка из Челябинска Ольга Фаткулина 17 февраля резко выразилась об Олимпиаде в Пекине. В разговоре с журналистами челябинка назвала атмосферу на Олимпиаде «дном». «Берите мне первый билет отсюда, здесь — дно! На стадионе еще есть праздничная атмосфера, а в остальном… Ты везде в маске, тебе ничего нельзя, никого не узнаешь», — передает слова спортсменки издание Life. Спортсменка добавила, что питание оставляет желать лучшего. По словам Фаткулиной, спортсменов четвертую неделю кормят одним и тем же. Фаткулина потеряла шансы выиграть Олимпийскую медаль в Пекине. 17 февраля она не смогла показать лучшую форму в забеге на 1000 метров. Лучшей из россиянок стала Ангелина Голикова, которой не хватило 0,1 секунды до бронзы.