Челябинская конькобежка назвала Олимпиаду в Пекине «дном»

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Ольга Фаткулина, серебряная медалистка Олимпийских игр Сочи-2014. Челябинск, фаткулина ольга, велотренажер
Фаткулина вернется домой без медалей Фото:
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Олимпийские игры-2022 в Пекине

Российская конькобежка из Челябинска Ольга Фаткулина 17 февраля резко выразилась об Олимпиаде в Пекине. В разговоре с журналистами челябинка назвала атмосферу на Олимпиаде «дном».

«Берите мне первый билет отсюда, здесь — дно! На стадионе еще есть праздничная атмосфера, а в остальном… Ты везде в маске, тебе ничего нельзя, никого не узнаешь», — передает слова спортсменки издание Life.

Спортсменка добавила, что питание оставляет желать лучшего. По словам Фаткулиной, спортсменов четвертую неделю кормят одним и тем же.

Фаткулина потеряла шансы выиграть Олимпийскую медаль в Пекине. 17 февраля она не смогла показать лучшую форму в забеге на 1000 метров. Лучшей из россиянок стала Ангелина Голикова, которой не хватило 0,1 секунды до бронзы.

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Российская конькобежка из Челябинска Ольга Фаткулина 17 февраля резко выразилась об Олимпиаде в Пекине. В разговоре с журналистами челябинка назвала атмосферу на Олимпиаде «дном». «Берите мне первый билет отсюда, здесь — дно! На стадионе еще есть праздничная атмосфера, а в остальном… Ты везде в маске, тебе ничего нельзя, никого не узнаешь», — передает слова спортсменки издание Life. Спортсменка добавила, что питание оставляет желать лучшего. По словам Фаткулиной, спортсменов четвертую неделю кормят одним и тем же. Фаткулина потеряла шансы выиграть Олимпийскую медаль в Пекине. 17 февраля она не смогла показать лучшую форму в забеге на 1000 метров. Лучшей из россиянок стала Ангелина Голикова, которой не хватило 0,1 секунды до бронзы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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