Эксперт по ядерной энергетике предрек создание бомбы Украиной

Президент Украины ранее пригрозил ядерным оружием миру Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Украина может создать «грязную бомбу», однако у них нет потенциала для изготовления ядерного оружия. Об этом заявил эксперт по ядерной энергетике, президент фонда «Основание» Алексей Анпилогов. Так он отреагировал на заявление президента Украины Владимира Зеленского об угрозе несоблюдения Будапештского меморандума, предполагающего отказ от ядерного оружия.

«Я чего очень сильно опасаюсь в случае с Украиной — создания „грязной бомбы“. Создать настоящее ядерное оружие Украина не способна, здесь я уверен, а создать „грязную бомбу“ Киев вполне может, потому что в его распоряжении есть большое количество облученного материала», — заявил Анпилогов в интервью радио Sputnik.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пригрозил миру ядерным оружием. Он заявил, что Будапештский меморандум будет признан недействительным, если страны-участницы не проведут встречуи не дадут стране гарантий безопасности. В их число входят Украина, Россия, Великобритания и США. Документ предполагает отказ Украины от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности и территориальной целостности.