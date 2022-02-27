Беженка из Донбасса рассказала о действиях мародеров ВСУ. «Мы для них были ничто»

27 февраля 2022 в 23:46 Размер текста - 17 +

Мародеры из числа ВСУ разоряли дома в Горловке, не стесняясь местных жителей Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Беженцы с Украины Жители Донбасса подвергались постоянному нашествию мародеров из числа солдат ВСУ. Об этом рассказала беженка из ДНР Алина Николаева. По ее словам, мародеры забирали из квартир золото и бытовую технику, считая русскоговорящих жителей Горловки «людьми второго сорта». «Грабили. Они заходили в наглую в дома и сразу говорили: „золото е?“. Хватали холодильники, компьютеры, электропилу и то утащили, при нас, не стеснялись. Мы для них были ничто, они считали себя белыми людьми, а нас второго сорта, им люди были не нужны, им была нужна земля. Тем более люди, которые говорят на русском языке», — поделилась Николаева своими воспоминаниями в беседе с волонтерами организации «Мы вместе». Сейчас женщина находится в лагере отдыха в Подмосковье вместе с другими беженцами. Страшным событиям 2014—2015 годов в Горловке она посвятила целый сборник стихов. По ее словам, все эти годы она старалась выжить, чтобы рассказать людям о том, что творилось в ДНР на самом деле. «Страх был только поначалу, а потом хотелось бороться, но что ты сделаешь против того, кто с автоматом. Тебя грабят, а ты не можешь сопротивляться — убьют. Я решила просто выжить, чтобы люди узнали, что было в Донецкой области», — заключила поэтесса. На фоне обострения в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) началась эвакуация граждан в Россию. Одна из организаций, оказывающих помощь людям, покинувшим республики — оперативный волонтерский штаб «Мы вместе». Круглосуточный оперативный волонтерский штаб координирует работу по сбору и распределению гуманитарной помощи, встрече граждан, эвакуированных из ЛНР и ДНР, организации условий проживания и психологической поддержки. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Жители Донбасса подвергались постоянному нашествию мародеров из числа солдат ВСУ. Об этом рассказала беженка из ДНР Алина Николаева. По ее словам, мародеры забирали из квартир золото и бытовую технику, считая русскоговорящих жителей Горловки «людьми второго сорта». «Грабили. Они заходили в наглую в дома и сразу говорили: „золото е?“. Хватали холодильники, компьютеры, электропилу и то утащили, при нас, не стеснялись. Мы для них были ничто, они считали себя белыми людьми, а нас второго сорта, им люди были не нужны, им была нужна земля. Тем более люди, которые говорят на русском языке», — поделилась Николаева своими воспоминаниями в беседе с волонтерами организации «Мы вместе». Сейчас женщина находится в лагере отдыха в Подмосковье вместе с другими беженцами. Страшным событиям 2014—2015 годов в Горловке она посвятила целый сборник стихов. По ее словам, все эти годы она старалась выжить, чтобы рассказать людям о том, что творилось в ДНР на самом деле. «Страх был только поначалу, а потом хотелось бороться, но что ты сделаешь против того, кто с автоматом. Тебя грабят, а ты не можешь сопротивляться — убьют. Я решила просто выжить, чтобы люди узнали, что было в Донецкой области», — заключила поэтесса. На фоне обострения в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) началась эвакуация граждан в Россию. Одна из организаций, оказывающих помощь людям, покинувшим республики — оперативный волонтерский штаб «Мы вместе». Круглосуточный оперативный волонтерский штаб координирует работу по сбору и распределению гуманитарной помощи, встрече граждан, эвакуированных из ЛНР и ДНР, организации условий проживания и психологической поддержки.