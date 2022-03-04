«Яндекс» сообщил о риске дефолта из-за санкций

04 марта 2022 в 12:50 Размер текста - 17 +

В «Яндексе» предупредили о последствиях санкций Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Компания «Яндекс» не сможет выполнить свои обязательства по долгам, если держатели облигаций 4 марта воспользуются правом требования. Об этом «Яндекс» сообщил в обращении к акционерам о последствиях санкций, которые ввели из-за спецоперации РФ на Украине. «Текущая непогашенная основная сумма составляет 1,25 миллиарда долларов. В случае, если такое право выкупа было активировано, мы должны были бы выпустить уведомление в течение пяти календарных дней, информирующее держателей Облигаций об их правах на выкуп. Группа Яндекс в целом на данный момент не имеет достаточных ресурсов для полного выкупа Нот», — указано на сайте «Яндекса». Также компания сообщила, что не сможет погасить большинство облигаций в случае установления ограничений на перевод денег из подразделений в России в материнскую компанию, которая зарегистрирована в Нидерландах. В «Яндексе» отметили, что продолжительный экономический спад в России под влиянием санкций, снижение курса рубля или негативное настроение потребителей могут негативно повлиять на их результаты. После начала спецоперации России на Украине Евросоюз и США объявили о введении санкций в отношении РФ. Ограничения затронули физических и юридических лиц, в том числе банки. В Госдуме создадут совет по поддержке россиян в условиях санкций, передают «Дни.ру» со ссылкой на спикера Госдумы Вячеслава Володина. Америка и раньше вводила санкции в отношении РФ. Например, в 2012 году приняли «Список Магнитского». Ограничения касались тех, кто по мнению США, был причастен к смерти юриста Сергея Магнитского. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Компания «Яндекс» не сможет выполнить свои обязательства по долгам, если держатели облигаций 4 марта воспользуются правом требования. Об этом «Яндекс» сообщил в обращении к акционерам о последствиях санкций, которые ввели из-за спецоперации РФ на Украине. «Текущая непогашенная основная сумма составляет 1,25 миллиарда долларов. В случае, если такое право выкупа было активировано, мы должны были бы выпустить уведомление в течение пяти календарных дней, информирующее держателей Облигаций об их правах на выкуп. Группа Яндекс в целом на данный момент не имеет достаточных ресурсов для полного выкупа Нот», — указано на сайте «Яндекса». Также компания сообщила, что не сможет погасить большинство облигаций в случае установления ограничений на перевод денег из подразделений в России в материнскую компанию, которая зарегистрирована в Нидерландах. В «Яндексе» отметили, что продолжительный экономический спад в России под влиянием санкций, снижение курса рубля или негативное настроение потребителей могут негативно повлиять на их результаты. После начала спецоперации России на Украине Евросоюз и США объявили о введении санкций в отношении РФ. Ограничения затронули физических и юридических лиц, в том числе банки. В Госдуме создадут совет по поддержке россиян в условиях санкций, передают «Дни.ру» со ссылкой на спикера Госдумы Вячеслава Володина. Америка и раньше вводила санкции в отношении РФ. Например, в 2012 году приняли «Список Магнитского». Ограничения касались тех, кто по мнению США, был причастен к смерти юриста Сергея Магнитского.