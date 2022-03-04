«Яндекс» сообщил о риске дефолта из-за санкций

Компания «Яндекс» не сможет выполнить свои обязательства по долгам, если держатели облигаций 4 марта воспользуются правом требования. Об этом «Яндекс» сообщил в обращении к акционерам о последствиях санкций, которые ввели из-за спецоперации РФ на Украине.
«Текущая непогашенная основная сумма составляет 1,25 миллиарда долларов. В случае, если такое право выкупа было активировано, мы должны были бы выпустить уведомление в течение пяти календарных дней, информирующее держателей Облигаций об их правах на выкуп. Группа Яндекс в целом на данный момент не имеет достаточных ресурсов для полного выкупа Нот», — указано на сайте «Яндекса».
Также компания сообщила, что не сможет погасить большинство облигаций в случае установления ограничений на перевод денег из подразделений в России в материнскую компанию, которая зарегистрирована в Нидерландах. В «Яндексе» отметили, что продолжительный экономический спад в России под влиянием санкций, снижение курса рубля или негативное настроение потребителей могут негативно повлиять на их результаты.
После начала спецоперации России на Украине Евросоюз и США объявили о введении санкций в отношении РФ. Ограничения затронули физических и юридических лиц, в том числе банки. В Госдуме создадут совет по поддержке россиян в условиях санкций, передают «Дни.ру» со ссылкой на спикера Госдумы Вячеслава Володина. Америка и раньше вводила санкции в отношении РФ. Например, в 2012 году приняли «Список Магнитского». Ограничения касались тех, кто по мнению США, был причастен к смерти юриста Сергея Магнитского.
Компания «Яндекс» не сможет выполнить свои обязательства по долгам, если держатели облигаций 4 марта воспользуются правом требования. Об этом «Яндекс» сообщил в обращении к акционерам о последствиях санкций, которые ввели из-за спецоперации РФ на Украине. «Текущая непогашенная основная сумма составляет 1,25 миллиарда долларов. В случае, если такое право выкупа было активировано, мы должны были бы выпустить уведомление в течение пяти календарных дней, информирующее держателей Облигаций об их правах на выкуп. Группа Яндекс в целом на данный момент не имеет достаточных ресурсов для полного выкупа Нот», — указано на сайте «Яндекса». Также компания сообщила, что не сможет погасить большинство облигаций в случае установления ограничений на перевод денег из подразделений в России в материнскую компанию, которая зарегистрирована в Нидерландах. В «Яндексе» отметили, что продолжительный экономический спад в России под влиянием санкций, снижение курса рубля или негативное настроение потребителей могут негативно повлиять на их результаты. После начала спецоперации России на Украине Евросоюз и США объявили о введении санкций в отношении РФ. Ограничения затронули физических и юридических лиц, в том числе банки. В Госдуме создадут совет по поддержке россиян в условиях санкций, передают «Дни.ру» со ссылкой на спикера Госдумы Вячеслава Володина. Америка и раньше вводила санкции в отношении РФ. Например, в 2012 году приняли «Список Магнитского». Ограничения касались тех, кто по мнению США, был причастен к смерти юриста Сергея Магнитского.