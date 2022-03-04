Националисты поджигают АЭС и устраивают провокации в Харькове. Что известно к вечеру 4 марта

04 марта 2022 в 20:51 Размер текста - 17 +

Российские военные уничтожили командный пункт украинского батальона «Айдар» Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы РФ окружают украинских военных в четырех направлениях, в то время как Киев полностью потерял контроль над муниципалитетами. Украинские националисты устроили пожар на территории Запорожской АЭС, чтобы спровоцировать ответный огонь российских военных, также националисты начали бесчинствовать и в других украинских городах. URA.RU рассказывает об основных событиях спецоперации РФ к вечеру 4 марта. Киев полностью потерял контроль над областными и районными администрациями, сообщил начальник Национального центра управления обороной России, генерал-полковник Михаил Мизинцев. По его словам, главы городов сейчас не могут заниматься мирным населением и решать вопросы социально-бытового характера. Мизинцев сообщил, что в большинстве населенных пунктов бесчинствуют группировки националистов.

ВСУ рискуют попасть в «котел», устроенный российскими военными по четырем направлениям. Так считает начальник зенитных ракетных войск командования специального назначения ВВС России в 2007—2009 годах, полковник Сергей Хатылев.

Ночью рядом с Запорожской АЭС произошел пожар. По данным Минобороны РФ, националисты пытались спровоцировать обстрел с российской стороны: диверсионная группа подожгла учебно-тренировочный корпус АЭС. Представитель пресс-службы электростанции Андрей Туз заявил, что угрозы распространения радиации не зафиксировано.

Националисты готовят провокацию с участием западных журналистов, сообщает Минобороны РФ. Группировки размещают в жилых кварталах Харькова реактивные системы залпового огня. Таким образом они хотят вызвать ответный огонь по гражданскому сектору.

Подразделения националистов в Донбассе наносят ущерб критически важным объектам социальной инфраструктуры и жизнеобеспечения, заявили в Минобороне РФ. Сильнее всего пострадали системы водоснабжения и энергетики. Так националисты пытаются спровоцировать в Донбассе гуманитарную катастрофу.

Народная милиция ДНР заявила, что украинские военные и националисты начали прямую конфронтацию между собой. ВСУ обстреляли штаб спецотряда «Азов» в Мариуполе. Причиной стали противоречия между националистами и командованием армии Украины. В «Азове» не захотели подчиняться руководству ВСУ и согласовывать с ним свои действия. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Вооруженные силы РФ окружают украинских военных в четырех направлениях, в то время как Киев полностью потерял контроль над муниципалитетами. Украинские националисты устроили пожар на территории Запорожской АЭС, чтобы спровоцировать ответный огонь российских военных, также националисты начали бесчинствовать и в других украинских городах. URA.RU рассказывает об основных событиях спецоперации РФ к вечеру 4 марта. Киев полностью потерял контроль над областными и районными администрациями, сообщил начальник Национального центра управления обороной России, генерал-полковник Михаил Мизинцев. По его словам, главы городов сейчас не могут заниматься мирным населением и решать вопросы социально-бытового характера. Мизинцев сообщил, что в большинстве населенных пунктов бесчинствуют группировки националистов. ВСУ рискуют попасть в «котел», устроенный российскими военными по четырем направлениям. Так считает начальник зенитных ракетных войск командования специального назначения ВВС России в 2007—2009 годах, полковник Сергей Хатылев. Ночью рядом с Запорожской АЭС произошел пожар. По данным Минобороны РФ, националисты пытались спровоцировать обстрел с российской стороны: диверсионная группа подожгла учебно-тренировочный корпус АЭС. Представитель пресс-службы электростанции Андрей Туз заявил, что угрозы распространения радиации не зафиксировано.