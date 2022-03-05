05 марта 2022

РИАН: Киев подтвердил гибель члена делегации на переговорах с РФ

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Во время спецзадания погибли три разведчика, сообщили в Минобороны Украины. Фото из архива Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Минобороны Украины подтвердило смерть члена делегации Киева на переговорах с РФ Дениса Киреева. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Во время выполнения спецзаданий погибли три разведчика — сотрудники главного управления разведки Минобороны Украины: Доля Алексей Иванович, Чибинеев Валерий Викторович, Киреев Денис Борисович», — передает агентство. Соответствующая информация размещена в telegram-канале ГУР.

Встреча делегатов от Москвы и Киева по прекращению огня на Украине состоялась 28 февраля. Переговоры длились более пяти часов.

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Минобороны Украины подтвердило смерть члена делегации Киева на переговорах с РФ Дениса Киреева. Об этом сообщает РИА «Новости». «Во время выполнения спецзаданий погибли три разведчика — сотрудники главного управления разведки Минобороны Украины: Доля Алексей Иванович, Чибинеев Валерий Викторович, Киреев Денис Борисович», — передает агентство. Соответствующая информация размещена в telegram-канале ГУР. Встреча делегатов от Москвы и Киева по прекращению огня на Украине состоялась 28 февраля. Переговоры длились более пяти часов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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