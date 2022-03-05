РИАН: Киев подтвердил гибель члена делегации на переговорах с РФ

Минобороны Украины подтвердило смерть члена делегации Киева на переговорах с РФ Дениса Киреева. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Во время выполнения спецзаданий погибли три разведчика — сотрудники главного управления разведки Минобороны Украины: Доля Алексей Иванович, Чибинеев Валерий Викторович, Киреев Денис Борисович», — передает агентство. Соответствующая информация размещена в telegram-канале ГУР.
Минобороны Украины подтвердило смерть члена делегации Киева на переговорах с РФ Дениса Киреева. Об этом сообщает РИА «Новости». «Во время выполнения спецзаданий погибли три разведчика — сотрудники главного управления разведки Минобороны Украины: Доля Алексей Иванович, Чибинеев Валерий Викторович, Киреев Денис Борисович», — передает агентство. Соответствующая информация размещена в telegram-канале ГУР. Встреча делегатов от Москвы и Киева по прекращению огня на Украине состоялась 28 февраля. Переговоры длились более пяти часов.