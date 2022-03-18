Зеленский выдвинут на Нобелевскую премию мира

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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, зеленский владимир
Выдвинув Зеленского на премию, политики хотят показать поддержку Украине со всего мира Фото:
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Президента Украины Владимира Зеленского выдвинули на Нобелевскую премию мира. Это было сделано группой европейских политиков.

«Весь народ Украины поднялся на сопротивление силам авторитаризма. Мы верим, что сейчас самое время показать украинцам, что мир на их стороне», — передают заявление политиков «Известия» со ссылкой на telegram-канал УНИАН. В числе тех, кто подал заявление, бывшие и действующие министры европейских государств, а также депутаты.

Ранее советник министра внутренних дел (МВД) Украины Антон Геращенко заявил, что Зеленского и президента США Джо Байдена стоит наградить Нобелевской премией мира. Также он посчитал, что награды достойны премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент Франции Эмануэль Макрон и другие лидеры.

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Президента Украины Владимира Зеленского выдвинули на Нобелевскую премию мира. Это было сделано группой европейских политиков. «Весь народ Украины поднялся на сопротивление силам авторитаризма. Мы верим, что сейчас самое время показать украинцам, что мир на их стороне», — передают заявление политиков «Известия» со ссылкой на telegram-канал УНИАН. В числе тех, кто подал заявление, бывшие и действующие министры европейских государств, а также депутаты. Ранее советник министра внутренних дел (МВД) Украины Антон Геращенко заявил, что Зеленского и президента США Джо Байдена стоит наградить Нобелевской премией мира. Также он посчитал, что награды достойны премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент Франции Эмануэль Макрон и другие лидеры.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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