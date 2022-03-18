Некоторые американские политики подстрекают президента Украины Владимира Зеленского к бойне. Об этом в эфире телеканала Fox News рассказал кандидат в американский конгресс в штате Вашингтон и бывший спецназовец Джо Кент.
«Мы толкаем Зеленского вперед и ведем их по пути к продолжению бойни вместо того, чтобы подталкивать их на дипломатический путь», — отметил Кент, передает РИА «Новости». Он считает, что содействие США Украине и выполнение Владимиром Зеленским требований может негативно повлиять на самих американцев. Он добавил, что ситуация на Украине служит отличным способом отвлечения населения Америки от их собственных проблем.
Спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как он объяснял в обращении к гражданам, она призвана помочь жителям Донбасса, которые восемь лет страдали от различных блокад, санкций и обстрелов, устраиваемых украинской стороной. По словам главы государства, Украина не оставила шанса России на невмешательство, поскольку все это время под кураторством США и НАТО наращивала ядерный потенциал и разрабатывала военно-биологические программы.
Некоторые американские политики подстрекают президента Украины Владимира Зеленского к бойне. Об этом в эфире телеканала Fox News рассказал кандидат в американский конгресс в штате Вашингтон и бывший спецназовец Джо Кент. «Мы толкаем Зеленского вперед и ведем их по пути к продолжению бойни вместо того, чтобы подталкивать их на дипломатический путь», — отметил Кент, передает РИА «Новости». Он считает, что содействие США Украине и выполнение Владимиром Зеленским требований может негативно повлиять на самих американцев. Он добавил, что ситуация на Украине служит отличным способом отвлечения населения Америки от их собственных проблем. Спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как он объяснял в обращении к гражданам, она призвана помочь жителям Донбасса, которые восемь лет страдали от различных блокад, санкций и обстрелов, устраиваемых украинской стороной. По словам главы государства, Украина не оставила шанса России на невмешательство, поскольку все это время под кураторством США и НАТО наращивала ядерный потенциал и разрабатывала военно-биологические программы.