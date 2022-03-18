В США назвали тех, кто «подстрекает Зеленского к бойне»

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Флаги США, флаг сша
Джо Кент обвинил некоторых американских политиков в подстрекательстве Зеленского Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Некоторые американские политики подстрекают президента Украины Владимира Зеленского к бойне. Об этом в эфире телеканала Fox News рассказал кандидат в американский конгресс в штате Вашингтон и бывший спецназовец Джо Кент.

«Мы толкаем Зеленского вперед и ведем их по пути к продолжению бойни вместо того, чтобы подталкивать их на дипломатический путь», — отметил Кент, передает РИА «Новости». Он считает, что содействие США Украине и выполнение Владимиром Зеленским требований может негативно повлиять на самих американцев. Он добавил, что ситуация на Украине служит отличным способом отвлечения населения Америки от их собственных проблем.

Спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как он объяснял в обращении к гражданам, она призвана помочь жителям Донбасса, которые восемь лет страдали от различных блокад, санкций и обстрелов, устраиваемых украинской стороной. По словам главы государства, Украина не оставила шанса России на невмешательство, поскольку все это время под кураторством США и НАТО наращивала ядерный потенциал и разрабатывала военно-биологические программы.

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Некоторые американские политики подстрекают президента Украины Владимира Зеленского к бойне. Об этом в эфире телеканала Fox News рассказал кандидат в американский конгресс в штате Вашингтон и бывший спецназовец Джо Кент. «Мы толкаем Зеленского вперед и ведем их по пути к продолжению бойни вместо того, чтобы подталкивать их на дипломатический путь», — отметил Кент, передает РИА «Новости». Он считает, что содействие США Украине и выполнение Владимиром Зеленским требований может негативно повлиять на самих американцев. Он добавил, что ситуация на Украине служит отличным способом отвлечения населения Америки от их собственных проблем. Спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как он объяснял в обращении к гражданам, она призвана помочь жителям Донбасса, которые восемь лет страдали от различных блокад, санкций и обстрелов, устраиваемых украинской стороной. По словам главы государства, Украина не оставила шанса России на невмешательство, поскольку все это время под кураторством США и НАТО наращивала ядерный потенциал и разрабатывала военно-биологические программы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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