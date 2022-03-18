В США назвали тех, кто «подстрекает Зеленского к бойне»

18 марта 2022 в 06:46 Размер текста - 17 +

Джо Кент обвинил некоторых американских политиков в подстрекательстве Зеленского Фото: unsplash.com новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Некоторые американские политики подстрекают президента Украины Владимира Зеленского к бойне. Об этом в эфире телеканала Fox News рассказал кандидат в американский конгресс в штате Вашингтон и бывший спецназовец Джо Кент. «Мы толкаем Зеленского вперед и ведем их по пути к продолжению бойни вместо того, чтобы подталкивать их на дипломатический путь», — отметил Кент, передает РИА «Новости». Он считает, что содействие США Украине и выполнение Владимиром Зеленским требований может негативно повлиять на самих американцев. Он добавил, что ситуация на Украине служит отличным способом отвлечения населения Америки от их собственных проблем. Спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как он объяснял в обращении к гражданам, она призвана помочь жителям Донбасса, которые восемь лет страдали от различных блокад, санкций и обстрелов, устраиваемых украинской стороной. По словам главы государства, Украина не оставила шанса России на невмешательство, поскольку все это время под кураторством США и НАТО наращивала ядерный потенциал и разрабатывала военно-биологические программы. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Некоторые американские политики подстрекают президента Украины Владимира Зеленского к бойне. Об этом в эфире телеканала Fox News рассказал кандидат в американский конгресс в штате Вашингтон и бывший спецназовец Джо Кент. «Мы толкаем Зеленского вперед и ведем их по пути к продолжению бойни вместо того, чтобы подталкивать их на дипломатический путь», — отметил Кент, передает РИА «Новости». Он считает, что содействие США Украине и выполнение Владимиром Зеленским требований может негативно повлиять на самих американцев. Он добавил, что ситуация на Украине служит отличным способом отвлечения населения Америки от их собственных проблем. Спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как он объяснял в обращении к гражданам, она призвана помочь жителям Донбасса, которые восемь лет страдали от различных блокад, санкций и обстрелов, устраиваемых украинской стороной. По словам главы государства, Украина не оставила шанса России на невмешательство, поскольку все это время под кураторством США и НАТО наращивала ядерный потенциал и разрабатывала военно-биологические программы.