СМИ: 13 военных кораблей НАТО направились в Стокгольм

21 марта 2022 в 02:54 Размер текста - 17 +

Визит плановый, сообщили в Вооруженных силах Швеции Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ В сторону Стокгольма направляются 13 военных кораблей НАТО, проходивших учения. Об этом сообщает шведская газета Aftonbladet. «Это девять немецких и четыре балтийских корабля, участвовавшие в учениях, они сейчас направляются в (порт — прим. URA.RU) Фрихамн в Стокгольме, чтобы немного отдохнуть и дать экипажам отдых», — передает газета заявление дежурного офицера связи Вооруженных сил Швеции Микаэля Огрена. Он отметил, что данный визит является плановым, корабли заходят в Швецию около 30 раз в год. Швеция не входит в НАТО и придерживается нейтралитета. Ранее премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон сообщила, что вступление Швеции в альянс может привести к ухудшению ситуации в Европе, отмечает агентство Nation News. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В сторону Стокгольма направляются 13 военных кораблей НАТО, проходивших учения. Об этом сообщает шведская газета Aftonbladet. «Это девять немецких и четыре балтийских корабля, участвовавшие в учениях, они сейчас направляются в (порт — прим. URA.RU) Фрихамн в Стокгольме, чтобы немного отдохнуть и дать экипажам отдых», — передает газета заявление дежурного офицера связи Вооруженных сил Швеции Микаэля Огрена. Он отметил, что данный визит является плановым, корабли заходят в Швецию около 30 раз в год. Швеция не входит в НАТО и придерживается нейтралитета. Ранее премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон сообщила, что вступление Швеции в альянс может привести к ухудшению ситуации в Европе, отмечает агентство Nation News.