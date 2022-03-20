20 марта 2022

СМИ: 13 военных кораблей НАТО направились в Стокгольм

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, корабль, ВМФ, катер военный, тер
Визит плановый, сообщили в Вооруженных силах Швеции Фото:

В сторону Стокгольма направляются 13 военных кораблей НАТО, проходивших учения. Об этом сообщает шведская газета Aftonbladet.

«Это девять немецких и четыре балтийских корабля, участвовавшие в учениях, они сейчас направляются в (порт — прим. URA.RU) Фрихамн в Стокгольме, чтобы немного отдохнуть и дать экипажам отдых», — передает газета заявление дежурного офицера связи Вооруженных сил Швеции Микаэля Огрена. Он отметил, что данный визит является плановым, корабли заходят в Швецию около 30 раз в год.

Швеция не входит в НАТО и придерживается нейтралитета. Ранее премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон сообщила, что вступление Швеции в альянс может привести к ухудшению ситуации в Европе, отмечает агентство Nation News.

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В сторону Стокгольма направляются 13 военных кораблей НАТО, проходивших учения. Об этом сообщает шведская газета Aftonbladet. «Это девять немецких и четыре балтийских корабля, участвовавшие в учениях, они сейчас направляются в (порт — прим. URA.RU) Фрихамн в Стокгольме, чтобы немного отдохнуть и дать экипажам отдых», — передает газета заявление дежурного офицера связи Вооруженных сил Швеции Микаэля Огрена. Он отметил, что данный визит является плановым, корабли заходят в Швецию около 30 раз в год. Швеция не входит в НАТО и придерживается нейтралитета. Ранее премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон сообщила, что вступление Швеции в альянс может привести к ухудшению ситуации в Европе, отмечает агентство Nation News.
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© Служба новостей «URA.RU»
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