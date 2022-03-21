На юге Китая разбился Boeing 737

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Алексей Текслер осмотрел работы по благоустройству общественных пространств. Челябинск , полет, небо, аэрофлот, солнце, самолет
На юге Китая потерпел крушение пассажирский самолет Фото:

Пассажирский самолет Boeing 737 компании China Eastern потерпел крушение на юге Китая. Центральное телевидение страны CGTN не приводит информации о погибших.

«Инцидент с самолетом China Eastern Airlines, на борту которого находились 133 человека, произошел в Гуанси-Чжуанском автономном районе Китая. Точная природа инцидента остается невыясненной, в настоящее время проводится спасательная операция», — сообщает CGTN.

По данным приложения Flightradar24, самолет потерпел крушение в горной местности. До прилета в аэропорт города Ханчжоу ему оставалось меньше часа.

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Пассажирский самолет Boeing 737 компании China Eastern потерпел крушение на юге Китая. Центральное телевидение страны CGTN не приводит информации о погибших. «Инцидент с самолетом China Eastern Airlines, на борту которого находились 133 человека, произошел в Гуанси-Чжуанском автономном районе Китая. Точная природа инцидента остается невыясненной, в настоящее время проводится спасательная операция», — сообщает CGTN. По данным приложения Flightradar24, самолет потерпел крушение в горной местности. До прилета в аэропорт города Ханчжоу ему оставалось меньше часа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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