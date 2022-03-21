На юге Китая разбился Boeing 737

Пассажирский самолет Boeing 737 компании China Eastern потерпел крушение на юге Китая. Центральное телевидение страны CGTN не приводит информации о погибших.
«Инцидент с самолетом China Eastern Airlines, на борту которого находились 133 человека, произошел в Гуанси-Чжуанском автономном районе Китая. Точная природа инцидента остается невыясненной, в настоящее время проводится спасательная операция», — сообщает CGTN.
По данным приложения Flightradar24, самолет потерпел крушение в горной местности. До прилета в аэропорт города Ханчжоу ему оставалось меньше часа.
Пассажирский самолет Boeing 737 компании China Eastern потерпел крушение на юге Китая. Центральное телевидение страны CGTN не приводит информации о погибших. «Инцидент с самолетом China Eastern Airlines, на борту которого находились 133 человека, произошел в Гуанси-Чжуанском автономном районе Китая. Точная природа инцидента остается невыясненной, в настоящее время проводится спасательная операция», — сообщает CGTN. По данным приложения Flightradar24, самолет потерпел крушение в горной местности. До прилета в аэропорт города Ханчжоу ему оставалось меньше часа.