Мавзолей Ленина закроют для посетителей на один день

Мавзолей Ленина и некрополь у Кремлевской стены будут закрыты для посетителей 31 августа. Об этом URA.RU рассказали в Федеральной службе охраны Российской Федерации (ФСО).
«Допуск посетителей в Мавзолей В.И. Ленина и к некрополю у Кремлевской стены 31 августа 2025 г. осуществляться не будет», — сказано в сообщении ФСО. Отмечается, что такое решение было принято в связи с подготовкой и проведением мероприятий.
В стандартном режиме мавзолей принимает посетителей по вторникам, средам, четвергам и субботам. Он открыт для посещения с 10:00 до 13:00.
В прошлый раз мавзолей закрывали с 23 апреля по 19 мая. Тогда причиной являлась подготовка к Параду Победы на Красной площади в Москве, пишет «Царьград».
